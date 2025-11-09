Estas son las 30 obras maestras que se incorporan al catálogo de Filmin

La plataforma Filmin incluirá a partir del 14 de noviembre en su catálogo más de treinta obras maestras de la Warner Bros, entre las que destaca un ciclo de Stanley Kubrick, "Casablanca", la trilogía de "Mad Max" o "El guardaespaldas". Filmin ha renovado su acuerdo con Warner Bros e incluirá en su catálogo más de 30 títulos del estudio de Hollywood por primera vez en la plataforma.

Entre las incorporaciones, se encuentran clásicos de todas las décadas: de los años 40, 'Cayo Largo' (1948), protagonizado por Humphrey Bogart y Lauren Bacall; de los años 80, 'Twilight Zone: La película' (1983) con el hito que consiguió Steven Spielberg al reunir a los mejores directores de fantástico (George Miller, John Landis y Joe Dante) para adaptar una de las series más populares estadounidenses; o de los 90, la película de culto sobre neonazismo más impactante de todos los tiempos, "American History X" (1998).

Habrá asimismo un ciclo Stanley Kubrick que incluirá seis obras fundamentales: '2001: Una odisea en el espacio' (1968); 'La naranja mecánica' (1971), 'Barry Lyndon' (1975), 'El resplandor' (1980), 'La chaqueta metálica' (1987) y 'Eyes Wide Shut' (1999), última película del director.

El acuerdo incluye cinco títulos esenciales de los Hermanos Marx: 'Una noche en la ópera' (1935), 'Un día en las carreras' (1937), 'Una tarde en el circo' (1939), 'Los hermanos Marx en el Oeste' (1940) y 'Tienda de locos' (1941); así como tres obras maestras de Clint Eastwood, 'Harry el Sucio' (1971), 'Sin perdón' (1992) y 'Ejecución inminente' (1999).