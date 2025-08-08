'Gremlins 3', en el aire: depende del visto bueno de Spielberg

¿Volverá el pequeño monstruo peludo a la gran pantalla? En la Comic-Con de Manchester del fin de semana pasado, Zach Galligan, quien interpreta a Billy Peltzer, el protagonista de las películas de 'Gremlins', reveló que el guion de la tercera entrega de la saga ya estaba escrito y que sólo faltaba la aprobación de Steven Spielberg.

Por su parte, el escritor Chris Columbus ha confirmado que existe un guion, pero que aún no hay una confirmación oficial de que 'Gremlins 3' sea una realidad

"Después de 35 años, finalmente presentaron un guion. Warner Bros. está muy interesado en el proyecto, pero creo que están esperando a que Steven Spielberg lo lea y lo apruebe", dijo Zach Galligan a la audiencia de la Comic-Con, según informó la revista Variety.

Estrenada en 1984 y producida por Steven Spielberg, Gremlins cuenta la historia de Billy, un adolescente cuyo padre le regala un Mogwai, una bola de pelo que compró en una tienda del barrio chino. Si la adorable criatura come después de medianoche, entra en contacto con el agua o se expone a la luz solar, se transforma en un Gremlin, un monstruo sanguinario y destructivo.