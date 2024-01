Muere Glynis Johns, la madre de los niños de "Mary Poppins", con 100 años

La actriz británica Glylnis Johns ha fallecido a los 100 años, según ha comunicado su mánager, Mitch Clem, a "The Guardian". La intérprete, reconocida por interpretar a Winifred Banks, la madre de los niños en la icónica película "Mary Poppins" (1964), murió en Los Ángeles por causas naturales, afirman. "Hoy es un día sombrío para Hollywood. No sólo lamentamos el fallecimiento de nuestro querido Glynis, sino que con ello lamentamos el fin de la edad de oro de Hollywood", asegura Clem.

En un comunicado, explica el mánager que "Glynis se abrió camino en la vida con inteligencia, ingenio y amor por el desempeño, lo que afectó a millones de vidas. Puso un listón muy alto sobre cómo navegar en esta industria con gracia, clase y verdad. Su luz brilló intensamente durante 100 años. Tenía un ingenio que podía detenerte en seco impulsado por un corazón que amaba profunda y puramente".

Además de actuar en el cine, Johns fue estrella de teatro, bailarina y cantante. Si bien su papel más reconocido fue el de la señora Banks, también destaca en su trayectoria el musical de Broadway "A little night music", con el cual ganó un Premio Tony como mejor actriz. En este último papel interpretó "Send in the clowns", una canción que Stephen Sondheim compuso expresamente para ella.

Esta canción se adaptaba a la distintiva voz ronca de Johns, pero perdió el papel protagonista al salir al público la versión cinematográfica de 1977 de Elizabeth Taylor. "Me escribieron otras canciones, pero nada parecido", dijo Johns a Associated Press en 1990. "Es el regalo más grande que me han dado en el teatro". Otros que siguieron a Johns al cantar la canción más popular de Sondheim incluyen a Frank Sinatra, Judy Collins, Barbra Streisand, Sarah Vaughan y Olivia Newton-John. También apareció en la segunda temporada de Yellowjackets en 2023, cantada por Elijah Wood.