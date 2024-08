"En las profundidades del Sena": lo mejor es alejarse del río

Al lado de lo que ocurre en esta película, paralizar unos Juegos Olímpicos parece una nimiedad. Desde hace unas semanas figura una cinta en Netflix que se ha colocado entre las más vistas en habla no inglesa, y su trama es cuanto menos original. Todo ocurre en el Sena, ese río del que los científicos han alertado por su contaminación y, por ello, los riesgos de acoger una competición olímpica. Pero la película dirigida por Xavier Gens va mucho más allá. Fue el 5 de junio cuando se estrenó "En las profundidades del Sena" en la citada plataforma, y aborda una trama ficticia que ahuyentaría hasta a la propia Anne Hidalgo de bañarse en las aguas del Sena.

Protagonizada por Nassim Si Ahmed, Bérénice Bejo, Léa Léviant y Anne Marivin, entre otros intérpretes, esta cinta sigue los pasos de Sophie (Bejo), una científica que se ve obligada a enfrentarse a su trágico pasado para salvar París de un baño de sangre gigante. La amenaza es nada menos que un tiburón gigante, que aparece nadando por el río Sena y desata la locura entre la población civil parisina. Todo ello, además, se da justo en la mitad de un mediático triatlón que no se cancela a causa de los intereses políticos de los mandatarios de turno. Una trama, afortunadamente, ficticia, de la que nada tendrían que preocuparse los profesionales olímpicos que hoy ocupan todo París.

La película logró colarse en el número 1 en 85 países durante sus primeras horas, y aún hoy sigue dando de qué hablar. Incluso ha tirado de la lengua a los científicos. Es el caso de Nicolas Ziani, especialista en ictiología marina y fundador del Groupe Phocéen d'Étude des Requins. El experto ha explicado a "Le Parisien" que esta cinta es "una desgracia. Es un apocalipsis cognitivo. Prácticamente una 'fake new'", pues se trata de un problema "que nunca ha existido en Francia. La última película de 'Megalodón', protagonizada por Jason Statham, es casi más coherente". Añade que el tiburón blanco, que es el que se representa en "En las profundidades del Sena", "no tiene ninguna credibilidad científica, porque no sobreviviría ni dos días en las aguas del sen".

Fuera de cabreos científicos, la cinta de Gens es de acción, terror y catástrofes, que sigue una trama sencilla y entretenida, así como efectiva para el gran público, que no ha dejado de comparar en redes sociales lo ocurrido en la ficción con la reciente polémica alrededor de las condiciones del Sena para celebrar el triatlón olímpico.