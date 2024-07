El triatlón, en vela por la contaminación del Sena: Decisión a las 4:00 horas

Si ya hay deportistas a los que les puede costar conciliar el sueño antes de una competición como los Juegos, para el triatlón esta madrugada va a ser especialmente tensa. Las lluvias de los últimos días han hecho que los enterococos y la bacteria E-Coli proliferen en las aguas del Sena. Resultado: el río está contaminado.

Y esto ocurre justo horas antes de que se celebre el triatlón masculino (8:00) en París 2024. Una situación que ya ha llevado a suspender todos los entrenamientos previos a las pruebas, por lo que los triatletas, en caso de que haya carrera, se lanzarán al agua por primera vez en competición. Algo que siempre dificulta las cosas.

Pero esto sería en el mejor escenario, y éste todavía no ha llegado. Alrededor de las 3:30 horas, la organización realizará un análisis bacteriológico del caudal para ver su estado, y si es saludable o no surcarlo. Alrededor de las 4:00 horas se comunicará la decisión a los deportistas, que en cualquier caso han hecho rutina de día previo a una competición, contando con que la habrá.

¿Y qué pasa si no se compite? De momento hay plan B y, también, plan C. Si finalmente el río no está en condiciones, habrá un primer aplazamiento al viernes, pues el calor de estos dos últimos días debe empezar a tener efecto -positivo- en la reducción de las bacterias. Pero hay un problema, y es que tanto este miércoles como el jueves se esperan nuevas lluvias y tormentas.

Si el viernes tampoco hubiese opción de competir en el agua, se eliminaría esta parte y pasaría a ser un duatlón. Un tramo de carrera de cinco kilómetros para pasar a los 40 de bici y los 10 finales de cualquier cita olímpica.

Esta tarde, la triatleta española Miriam Casillas expresaba su deseo de que finalmente hubiese triatlón sin alteraciones: "El duatlón es otro deporte. Si se hiciera eso, la imagen del triatlón quedaría muy mal", comentó, aunque a aquellos deportistas que más se les atragante la natación les pueda beneficiar. "Si nuestro deporte no se pudiera hacer en los Juegos Olímpicos, nos perjudicaría a todos. Esperemos que se pueda desarrollar y se haga con seguridad, aunque la salud es lo primero", añadió.

A las 8 de la mañana debería celebrarse la prueba masculina, donde tendremos a Alberto González, Roberto Sánchez y Antonio Serrat. El miércoles será la prueba femenina a la misma hora, con Casillas acompañada de Anna Godoy. La decisión, esta madrugada.