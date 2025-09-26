«Strangers 2»: ojo, vuelven los tres psicópatas enmascarados

El filme «Los extraños», la excelente y terrorífica opera prima realizada por Bryan Bertino en el año 2008, un clásico ya incuestionable del subgénero «Home Invasion», o sea, títulos basados en la violenta intrusión de una o más personas en un espacio privado, por ejemplo, la casa de uno («Funny Games», Michael Haneke, 1997, sigue estando en lo más alto de la calificación), tuvo por desgracia su correspondiente «remake», titulado «Strangers: Capítulo 1» (o sea, que ya nos prometían que el tema iba para largo, concretamente, hasta llegar a la trilogía), el pasado año dirigido por Renny Harlin, quien repite ahora. Resultado: un simple, mondo y lirondo «slaher» más que no le llegaba a la suela del zapato.

Un juego cruel

Y, ahora, con los sustos aquellos todavía calentitos en la memoria, se estrena la segunda entrega de la saga, que retoma la historia de Maya (interpretada por Madelaine Petsch) y Ryan (Froy Gutierrez), quienes vivieron una auténtica pesadilla en la anterior cinta, ya que, lo que debía haber sido un viaje romántico en pareja se acabó convirtiendo en un auténtico infierno, en el juego cruel y enfermizo de tres enmascarados dispuestos a hacer cualquier cosa, y que cada uno entienda lo que quiera o hasta donde le lleve su imaginación, simplemente para entretenerse. Y, ahora, Maya, la única que sobrevivió entonces, debe enfrentarse de nuevo a los majaras aquellos, que regresan para acabar lo que empezaron y con más mala leche que nunca...

Hay, claro, en la presente producción nuevos personajes y escenarios aún más claustrofóbicos, donde cada rincón oculta una mortal amenaza, para que no suene a que estamos hablando de lo mismo. ¿Pero conseguirá la protagonista otra vez, que no sabe ya, por cierto, en quién confiar ni a dónde huir, salir con vida de tamaña persecución implacable? Porque estos psicópatas jamás lo ponen fácil, solo hace falta recordar las perrerías que hicieron en la anterior.

La respuesta, si tenemos suerte y al final esto no se sigue estirando, quizá la encontraremos en la última ración de la saga, que también aseguran llegará muy pronto a las carteleras. Maya, estamos de nuevo contigo.