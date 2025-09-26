La justicia radioactiva de «El vengador tóxico»

Y seguimos con el género de terror, aunque de muy diversa naturaleza al filme de la izquierda, y con regresos a la pantalla estelares. Porque vuelven el personaje y la película más emblematica de la mítica Troma, la comedia de terror bizarro y superhéroes por antonomasia, en este nuevo «remake» de «El vengador tóxico», estrenada originalmente en 1984 y que inició una de las sagas de serie Z más exitosas de la historia cinematográfica, en serio.

Dirigida por el también actor y guionista Macon Blair, cuenta con un curiosísimo reparto que incluye nombres como los de Peter Dinklage, que interpreta al protagonista, Elijah Wood, Jacob Tremblay y al mismísimoKevin Bacon.

Presentada en el Festival de Sitges, esta quinta entrega recupera a Winston Gooze, un conserje otrora gris y explotado que tras sufrir un tremendo accidente tóxico se transforma en un musculoso y horripilante justiciero que ahora, armado, como siempre, con una fregona, debe enfrentarse a despiadados señores corporativos y a las fuerzas corruptas que amenazan a su hijastro, a sus amigos y hasta a toda su comunidad. En un mundo donde la codicia está a la orden del día, solo este hombre radiactivo puede poner un poco de orden aunque sea a mochazo limpio.