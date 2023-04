¿Cómo se escribe, "superrápido", "super rápido" o "súper-rápido"?

Suelen existir dudas a la hora de escribir palabras con prefijos. Tal y como explica la Real Academia Española (RAE), estos son "elementos afijos, carentes de autonomía, que se anteponen a una base léxica a la que aportan diversos valores semánticos". Con esto, si bien a la hora de hablar los prefijos pueden cambiar por completo el sentido y significado de una palabra o frase, es a la hora de escribir donde surgen los problemas. A grandes rasgos, los prefijos pueden aparecer o bien soldados a la base a la que afectan, unidos con guion o bien separados. No obstante, no es elección individual la de elegir la forma en la que se escriben, pues cada palabra y cada prefijo responde a una norma, tal y como explican desde la RAE. Por tanto, no es extraño que, para aquel que desconozca o haya olvidado estas reglas, le surja la duda de cómo se escribe la siguiente composición: ¿"superrápido", "super rápido" o "súper-rápido"? Una palabra que, además, incrementa la indecisión al haber dos "r", al final del prefijo y al principio de la palabra base.

En Twitter, la RAE suele responder a este tipo de dudas que les plantean los hispanohablantes. Es el caso de esta palabra, ante lo que responden de manera clara que "lo correcto es 'superrápido'". Asegura la Academia que "los prefijos como 'super-' se escriben unidos sin guion a la base léxica a la que afectan. La 'r' inicial pasa a '-rr-' si, al añadir un prefijo, queda entre vocales".

Con esto, matizan que "se escriben siempre soldados a la base cuando esta es univerbal, es decir, cuando está constituida por una sola palabra". Por ello, si bien es correcto escribir "antiadherente", "exministro", "posmoderno" o "vicesecretario", también lo es "supermodelo", "superaburrido", "superbién" o, en este caso, "superrápido".

No es correcto, por tanto, escribir "super rápido" ni "súper-rápido", pero ello no quiere decir que el uso del guion o de ambos elementos separados sea siempre un fallo ortográfico y gramatical. El prefijo y la base se unen con guion "cuando la base comienza por mayúscula", sea una sigla o un nombre propio. Por ejemplo, es correcto "mini-USB" y "pro-Obama". Por su parte, apunta la RAE que los prefijos "se escriben necesariamente separados de la base cuando esta es pluriverbal, es decir, cuando está constituida por varias palabras". Así, se escribiría "ex relaciones públicas", "anti pena de muerte" o "pro derechos humanos".