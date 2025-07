Crítica de "Bon voyage, Marie": ¿qué oculta la abuela? ★★★★

Vamos por partes: la película que nos ocupa se llama, en el original francés, «On ira» (algo así al español como «Vamos a ir»), y, casi por una vez en la vida, nos parece menos lioso y acertado esta segunda opción, «Bon voyage, Marie», porque eso es precisamente la cinta, una divertida «road movie», aunque con alguna trampita de guion, narrada de manera sencilla en la que, montados en una vieja autocaravana, viajan la muy enferma Marie, de 80 años, su hijo, un irresponsable asfixiado por las deudas, la hija de este en plena crisis de la adolescencia y Rudy, un caótico asistente social que acaba allí de chiripa.

Bueno, y un ratón llamado Lennon. La protagonista sabe la auténtica razón por la que van camino de Suiza, someterse a un suicidio asistido porque ya no soporta el cáncer que padece, aunque les miente diciéndoles que van para cobrar la millonaria herencia del abuelo... Rudy sí sabe la verdad por la que Marie desea llegar a ese país, pero la anciana no sabe cómo contárselo a quienes tanto quiere aunque esta familia sea un tanto disfuncional. En fin, que ya pueden imaginarse que acabarán formando una piña y el espectador, quizá llorando un poco. Eso sí, una mayor profundización en el siempre delicado tema de la eutanasia no habría estado de más. Pero, claro, tampoco Enya Baroux es el maestro Costa-Gavras. Ni lo pretende.

Lo mejor:

Tiene unas buenas interpretaciones y algún que otro momento muy divertido

Lo peor:

Que podemos imaginar perfectamente cómo va a terminar esta historia