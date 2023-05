Crítica de "Guardianes de la Galaxia Vol. 3": amor mapache ★★★½

Director: James Gunn. Guion: James Gunn, basado en el cómic de Dan Abnett y Andy Lanning. Intérpretes: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Elizabeth Debicki, Will Poulter. EE.UU, 2023. Duración: 150 min. Acción.

Solo basta con escuchar durante los primeros minutos de la película con la que James Gunn se despide de Marvel, o sea, el temazo de Radiohead titulado «Creep», para saber que en el cierre (supuesto, no den nunca nada por sentado en la industria del cine, máxime si existen muchos billetes de por medio) de la trilogía los tiros no van a ir precisamente por el mismo lado. Que sí, que también, pero hay algo más allá de todo el jaleo que suele montarse en una superproducción así. Es la canción que oye un taciturno, triste Rocket, en realidad, el auténtico protagonista de la historia. Camina con la vista baja por las calles de Knowhere, donde los Guardianes se han instalado, para descubrir luego que Peter Quill ha vuelto a emborracharse hasta caer en redondo, aún roto por la pérdida de su amada y verdísima Gamora. Que vuelve, aunque de aquella manera. A través de dolorosos flashs backs Rocket recuerda un traumático pasado, cuando un científico vanidoso y demente transforma, mediante terribles experimentos, a numerosos animales en aberrantes fenómenos de circo, incluido el propio Rocket. Un tipo despiadado que, como en «La isla del doctor Moreau», pretende convertirlos en humanos y, de esta manera, mejorar la especie. Tras un violento ataque a la ciudad, el mapache resulta casi mortalmente herido, lo que provoca que los Guardianes decidan hacer lo que sea para salvarlo. En cuanto a la acción, para qué contarles; sobre todo, destacan las excelentes, muy bien coreografiadas luchas finales en esta notable cinta cargada de humor (las divertidas peleas a gritos entre los miembros del grupo, el que Quill llame al villanísimo «Robocop polioperado»... contiene muchos buenos golpes, todos de humor blanquísimo) hasta desembocar en un antológico rescate que ni el Arca de Noé. Y a ello sumen una carga nostálgica y emocional pocas veces desarrollada en el MCU. Después de verla, hasta yo me comería a Rocket, y mira que antes me parecía cargante...

Lo mejor: sus creadores han sabido combinar muy bien en el filme comedia, acción y emotividad

Lo peor: que Marvel pierda a James Gunn; bueno, eso que gana DC, o sea, la competencia