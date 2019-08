Crónica de una vuelta al mundo: caníbales, gigantes y de menú, serrín y ratas

Confesados y sin mujeres a bordo

Los tiburones no se comen

En las primeras semanas de singladura, cuando el mar estaba en calma a la tripulación le llamó la atención la presencia junto a las naves de "grandes peces" con "hiladas de dientes formidables". Si por desgracia algún hombre caía al mar, apuntó Pigafetta, "lo devoran en el acto". Eran tiburones. Pero pese al peligro intentaron pescarlos para proveerse de alimento fresco. Y aunque consiguieron capturar alguno con anzuelos de hierro, los esfuerzos fueron en vano. "Los más grandes no sirven para comer y los pequeños no valen gran cosa".

Devorados por caníbales

Gigantes patagónicos

Ya en los confines australes del continente americano, transcurrieron dos meses hasta que volvieron a ver a un ser humano, "un hombre de estatura gigantesca" que estaba en la playa cantando y bailando semidesnudo, armado con arco y flechas, y a quien los expedicionarios apenas le llegaban a la cintura. Magallanes mandó darle de comer y pasados los días, y ganada su confianza, cuatro indígenas, ya bautizados como "patagones", se presentaron ante Magallanes. Decidieron retener a dos de ellos para llevarlos a España y tras colmarles de cuentas de vidrio y espejuelos, les ofrecieron dos argollas de hierro. Como no les cabían ya en las manos, les propusieron ponérselas en los tobillos para que se las pudieran llevar. Una vez encadenados, "se pusieron furiosos, soplando, aullando e invocando a Setebos, que es su demonio principal". Uno de ellos murió al no poder soportar las altas temperaturas durante la travesía. El otro fue bautizado a bordo con el nombre de Pablo pero murió de escorbuto

Castigo a los amotinados

Estrecho de las Once Mil Vírgenes

El 21 de octubre, la expedición dio con el estrecho que desembocaba en el Pacífico y que hoy lleva el nombre de Magallanes. La tripulación estaba convencida de que no había salida, pero el marino portugués lo había visto dibujado en un mapa del cosmógrafo Martín de Bohemia que tenía en su poder el rey de Portugal. Fue el momento que aprovechó para desertar con uno de los navíos Esteban Gómez, que estaba resentido con Magallanes porque el emperador había desechado su expedición a las Molucas, el archipiélago de las especias, en la actual Indonesia, al decantarse por el proyecto del marino portugués, en el que solo pudo enrolarse como piloto. Lo que peor llevaba, no obstante, era "encontrarse bajo las órdenes de un portugués". Cuando los tripulantes de La Concepción comunicaron a sus compañeros, tras tres días de singladura, que al otro lado del estrecho había un gran mar los expedicionarios lloraron de alegría. Lo bautizaron como estrecho de los Patagones .

Un menú de serrín y ratas en el Pacífico

La singladura por el Pacífico, ya en noviembre de 1520, no fue especialmente placentera. Durante casi cuatro meses no probaron ningún alimento fresco. Los bizcochos, unas tortas de harina de trigo, la dieta más habitual a bordo, estaban comidos por los gusanos y desprendían un olor insoportable, impregnados como estaba de orines de ratas. Bebían agua "podrida y hedionda" y tenían tanto hambre que no les quedó más remedio que comerse tiras de cuero, que ablandaban durante cinco días en agua del mar y luego cocinaban a la brasa, e incluso serrín. Las ratas "habían llegado a ser un alimento tan delicado que se pagaba medio ducado por cada una". La falta de productos frescos hizo que muchos tripulantes enfermaran de escorbuto. Diecinueve de ellos murieron. Por fortuna, durante toda la travesía no padecieron tormenta alguna (de ahí que bautizaran como Pacífico al gran océano). De no ser así, reconoce el cronista, "habríamos todos perecido de hambre". "No pienso que nadie en el porvenir ha de querer emprender semejante viaje", se desahogaba Pigafetta.