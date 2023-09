¿Cuál es el origen de la palabra veneno?

Alfred López, autor del blog “ya está el listo que todo lo sabe”, dedica largas horas a investigar y rastrear el origen de dichos populares y expresiones comunes; que no es una tarea sencilla. Para algunos es suficiente con hacer una simple búsqueda en internet y quedarse con la primera referencia que aparece, sin pensar sobre si su contenido es verídico o no. Sin embargo, es importante saber discriminar entre unas fuentes y otras, porque no todas son igual de fiables.

Afortunadamente, si lo que queremos es conocer el origen de muchas de las palabras que utilizamos a diario, siempre podemos recurrir a la investigación de Alfred López, quien -con los años- ha demostrado de sobra su fiabilidad. En febrero del año 2022, el bloguero consiguió rastrear el origen de la palabra “veneno”. Y la verdad es que es muy interesante:

De afrodisiacos y venenos

Advertencia en la puerta de entrada al "Jardín de los venenos" |Fuente: alnwickgarden.com La Razón

En la actualidad, se entiende por veneno cualquier sustancia que, al ser introducida en el cuerpo, pueda causar un daño grave a la salud o incluso la muerte. Aunque, esto no siempre fue así. En el pasado, la palabra veneno hacía referencia a lo que hoy en día conoceríamos como afrodisíacos. Es decir, aquellas sustancias que prometen potenciar la libido masculina.

Lo cierto es que ambas palabras se parecen mucho. De hecho, su única diferencia era su origen. En el caso de la palabra “afrodisiaco”, procede del griego “Aphrodisiakós” y hacía referencia a la palabra “Afrodita”. La palabra “veneno·, por su parte, procedía del latín “venēnum” y hacía referencia a “Venus”. O sea, que -en origen- ambas cogieron su nombre en honor a las diosas de la belleza, la sensualidad y el amor. De ahí que denoten a las pócimas y brebajes que aseguran devolver la vigorosidad a los varones.

Con el tiempo, la palabra “venenum” empezó a designar a cualquier tipo de sustancia elaborada por el “venerario”, que es el nombre que recibía el boticario en los primeros diccionarios; mientras que la palabra “afrodisiaco” quedó limitada únicamente a designar a los potenciadores de la libido.

Debido a la toxicidad de ciertos preparados del venerario, y como una medida de precaución para evitar confusiones en el manejo de estas sustancias, se empezó a añadir una coletilla al término venenum, para diferenciar entre el "venenum bonum", que era el veneno bueno, y el "venenum malum", que era veneno malo o tóxico.

El Riccinos comunis es la planta de donde se extrae el aceite de ricino, pero también de donde se puede obtener uno de los venenos más letales del mundo: el ricino larazon

Para encontrar el siguiente paso en la evolución de la palabra veneno, debemos dar un salto hasta la Edad Media. Es en aquel momento cuando la palabra “veneno” o “venino” empezó a designar únicamente a las sustancias que tenían un impacto muy potente en la salud. Mientras que a las sustancias menos potentes y menos peligrosas, utilizadas para curar tal o cual dolencia, se las empezó a denominar “fármaco”; que proviene del latín "pharmăcum", que a su vez proviene del griego "phármakon".