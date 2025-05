David Summers (Hombres G): "No quiero cantar en inglés, quiero cantar en el idioma que digo te quiero"

Hombres G, una de las bandas más reconocidas del panorama musical español, ha pasado este miércoles por la sede de LA RAZÓN. David Summers, Rafael Gutiérrez, Javier Molina y Daniel Mezquita han participado en una charla medida por los periodistas Ulises Fuente y Javier Menéndez, en la que han hablado de actualidad, sus orígenes y nuevo disco, en el que han colaborado con algunos de los artistas más relevantes del panorama actual, entre los que figuran nombres como Morat, Beret, o Marc Seguí.

Uno de los primeros temas que han abordado los integrantes de la mítica banda de rock ha sido la importancia del idioma español en el contexto actual. El vocalista, David Summers, ha mostrado su gratitud ante la bienvenida de los países latinoamericanos en sus numerosas visitas al continente Americano.

"Estar ahora mismo en el año 2025, que acabamos de llegar de tocar en México para 63.000 personas en un estadio (...) con 61 años, todavía mantener ese cariño, no solo mantenerlo, sino que va creciendo cada vez más, es algo que se nos escapa de nuestro control", asegura Summers. En este sentido, también ha reflexionado sobre la expansión del lenguaje, que califica como "un triunfo de nuestro idioma". "Para nosotros es una maravilla", agrega.

De igual manera, el músico madrileño reconoce en múltiples ocasiones le han propuesto cantar en inglés, ante lo que responde: "Yo no quiero cantar en inglés, quiero cantar en el idioma que digo te quiero y en el idioma que digo 'me cago en todo', también, tiene que ser el idioma en el que sueño, y en el que me dirijo a mi gente", concluye.