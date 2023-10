¿"Exs" o "exes"? El debate ortográfico sobre el plural de "ex"

En el apasionante mundo de la lengua española, las discusiones sobre la ortografía y la gramática no son raras. Un tema que ha suscitado debates recientes gira en torno a la forma plural de la palabra "ex," que se refiere a una persona que ha dejado de ser cónyuge o pareja sentimental de otra. ¿Se debe escribir "exs" o "exes"? ¿Son ambas opciones válidas? Para aclarar esta incógnita, acudimos a la máxima autoridad en el idioma español: la Real Academia Española (RAE).

La Real Academia Española, como guardiana de la lengua castellana, ha establecido una regla clara al respecto: la única grafía correcta para el plural de "ex" es "ex." Esta norma se basa en un principio fundamental de la ortografía española: las palabras que terminan en "s" y "x" (a menos que sean monosílabas o polisílabas agudas) deben mantener su forma invariable en plural. En otras palabras, no cambian su estructura al referirse a más de una cosa o persona.

Esta regla tiene como objetivo mantener la coherencia y la consistencia en la escritura del español. Al aplicarla, evitamos la confusión y aseguramos que las palabras mantengan su integridad en todas sus formas, incluido el plural. Por lo tanto, resulta incorrecto utilizar "exs" o "exes" para referirse a varias personas que han sido ex parejas.

Para comprender mejor la aplicación de esta norma, es útil ver ejemplos concretos. Tanto en singular como en plural, se utiliza "ex" de manera invariable: "Mi ex esposa se mudó a otro país" o "Todos mis ex están invitados a la fiesta de reencuentro". En ambas situaciones, se respeta la regla de la Real Academia Española, que establece que las palabras que terminan en "s" y "x" deben mantener su forma original en plural, garantizando así la consistencia y la claridad en la escritura del español.