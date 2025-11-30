Fallece a los 88 años el dramaturgo Tom Stoppard, guionista de 'Shakespeare in love'

El dramaturgo británico Tom Stoppard, conocido por su trabajo como guionista en la película 'Shakespeare in love' (1998), por el que consiguió un Oscar, falleció este sábado a los 88 años en su casa de Dorset (Reino Unido), anunció United Agents en un comunicado publicado en su página web.

"Nos entristece profundamente anunciar que nuestro querido cliente y amigo Tom Stoppard ha fallecido en paz en su hogar en Dorset, rodeado de su familia”, señala la agencia de representación.

"Será recordado por sus obras, por su brillantez y humanidad, y por su ingenio, su irreverencia, su generosidad y su profundo amor por el inglés. Fue un honor trabajar con Tom y conocerlo", añade el comunicado.

Huida al Himalaya

Nacido en 1937 en Checoslovaquia, Stoppard asistió a un internado en el Himalaya indio tras la huida de su familia judía de la ocupación nazi, antes de establecerse en el Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial, donde comenzó a trabajar como crítico de teatro y dramaturgo.

En sus inicios escribió pequeñas obras para la radio en los años 50 hasta que llegó su primera producción completa de teatro, ''A walk on the water (Enter a free man)'/'Un paseo sobre las aguas (Entra un hombre libre)', en 1960.

Su carrera despegó en 1966 con el estreno de "Rosencrantz y Guildenstern are died'/'Rosencrantz y Guildenstern están muertos' en el Festival de Edimburgo.

Como guionista escribió, además de 'Shakespeared in love', junto a Marc Norman, 'Empire of the Sun'/'El imperio del sol' (1987) e 'Indiana Jones and the Last Crusade'/Indiana Jones y la última cruzada' (1989).

También trabajó en 'Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith'/'Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith' (2005).