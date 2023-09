El Festival de San Sebastián mantendrá la proyección de la entrevista a Josu Ternera

Hace cuestión de unos días, trascendía a los medios que el periodista Jordi Évole proyectaría su nueva película, firmada junto a Màrius Sánchez, en el Festival de San Sebastián. La polémica y la polvareda se levantaron al conocerse que dicho documental, fuera de competición, se centraba en una entrevista exclusiva al terrorista y ex militante de ETA, Josu Ternera (José Antonio Urrutikoetxea). En libertad vigilada en Francia, y con causas abiertas en nuestro país, se trata de uno de los asesinos más sanguinarios de la extinta banda armada.

Dicho anuncio provocó que muchas víctimas de ETA, en asociaciones y a tipo particular, se quejaran por el presunto blanqueo del Zinemaldia a los crímenes del terrorista. "Sin haberla visto, ya sabemos que va a humanizar a un terrorista y va a provocar nuevo dolor en las víctimas. Es que estamos hablando de Josu Ternera", explicaba a LA RAZÓN Víctor Valentín, vicepresidente de la asociación Dignidad y Justicia. " No es un Otegi que ahora va de político, es un terrorista con causas pendientes, esa es la gran diferencia", añadía.

Tras varios días de cruce de declaraciones e incluso políticos pidiendo la anulación de la proyección, el Festival de San Sebastián ha decidido salir al paso de la polémica y responder firmemente respaldando el filme: "La no ficción que ahora nos ocupa ni justifica ni blanquea a ETA porque este Festival no proyectaría una película con esas premisas", explican desde la organización. Y siguen: "Por citar un último ejemplo en una semana en la que se ha recordado el 50º aniversario del golpe de Estado de Pinochet en Chile, no programaríamos nunca una película que justificara aquel ataque violento contra la democracia y sus posteriores represalias sobre miles de víctimas. Sin embargo, sí se programó en San Sebastián un documental que entrevistaba a algunos de sus principales golpistas: Pinochet y sus tres generales (José María Berzosa, 2004). Allí se demostraba que dar la voz no es ni mucho menos dar la razón", se podía leer en un comunicado firmado por José Luis Rebordinos, director de la cita donostiarra.

Confiando en que los espectadores vean la película para ser "sometida a crítica después y no al revés", el Festival de San Sebastián espera cerrar por el momento la polémica, amparándose en el interés periodístico de la pieza audiovisual. Y es que la decisión del Zinemaldia a pocos puede extrañar, ya que también se mantuvo firme premiando al controvertido Johnny Depp o proyectando, con anterioridad, películas también relacionadas directamente con la violencia de ETA.