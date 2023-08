«Sin haberla visto, ya sabemos que va a humanizar a un terrorista y va a provocar nuevo dolor en las víctimas. Es que estamos hablando de Josu Ternera...». El vicepresidente de Dignidad y Justicia (DyJ), Víctor Valentín Cotobal, se refiere en estos términos al encuentro en formato de entrevista que Jordi Évole ha hecho al exdirigente etarra y que se va a estrenar en la 71 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que tendrá lugar entre el 22 y el 30 de septiembre, para ser incluido posteriormente en la oferta de Netlix, la plataforma de streaming.

Valentín está satisfecho de la repercusión que está teniendo su gesto para denunciarlo, tras mandar sendos escritos a la dirección del certamen donostiarra y a Netflix España en los que tanto él como el presidente de DyJ, Daniel Portero –hijo de una víctima de ETA–, reclaman que «retiren» de sus programaciones la entrevista al exjefe de la banda terrorista José Antonio Urrutikoetxea, «Josu Ternera», hoy en libertad en Francia sin control telemático.

Para el vicepresidente de Dignidad y Justicia «no se trata de libertad de expresión, porque Évole puede hacer el trabajo que quiera y sobre quien quiera, esto es incontestable; cada periodista elige su línea editorial, cada cual tiene la suya, y todos sabemos que unos son más amigos de las víctimas y otros son más amigos de los terroristas». Pero «lo sangrante es el hecho de que se proyecte en un festival que recibe subvenciones del Ayuntamiento, del Gobierno vasco, del Gobierno central [a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales], de todos los españoles..., porque no se trata de un terrorista cualquiera; eso es lo que hay que entender», incide el vicepresidente de la asociación de víctimas del terrorismo. «Ternera ni está arrepentido ni pide perdón. Es que se le detuvo cuando estaba fugado de la Justicia, hace unos años; estamos esperando a que le extraditen a España, para ser juzgado aquí. No es un Otegi que ahora va de político, es un terrorista con causas pendientes, esa es la gran diferencia», recalca Víctor Valentín en alusión al cara a cara del periodista de La Sexta en 2016 con Arnaldo Otegi tras pasar este seis años y cuatro meses en prisión acusado de reconstruir el brazo político de ETA. «El que Évole haya hecho ahora este reportaje me parece fenomenal, pero no para un festival internacional donde hay subvenciones que pagamos entre todos».

El vicepresidente de DyJ asegura que «en el caso de Netflix el asunto es más apelar a su moral. A mí personalmente no me gustaría tener la marca de mi empresa junto a la cara de Josu Ternera. Porque no hay nada ilegal, pero inmoral hay mucho».

En cuanto a una respuesta de los destinatarios, a los que se enviaron los escritos por burofax, afirma Valentín que «no sabemos si la habrá», pero lo que «sí han comunicado varias víctimas es que se plantean ir al festival a expresar su repulsa», e incluso ha habido algún «llamamiento a darse de baja de Netflix». Pero quiere dejar claro que «no promovemos ningún tipo de campaña, solo apelamos a la responsabilidad tanto del festival como de la plataforma».

El atentado contra la casa cuartel de Zaragoza fue ordenado por Josu Ternera. La Razón

José Antonio Urrutikoetxea, de 72 años, fue detenido en mayo de 2019 en Francia, donde se encuentra en libertad vigilada, pendiente de su posible extradición a España para ser juzgado por diferentes causas, entre ellas el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, en el que fueron asesinadas 11 personas, entre ellas seis niños. El Ministerio Fiscal pide en este caso 2.354 años de cárcel para «Josu Ternera», mientras que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) reclama por los mismos hechos 2.492 años de cárcel, una petición de condena que la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) eleva a 2.776 años, dado que ambos colectivos añaden a los 88 heridos que reconoce el Ministerio Público otros seis que en su día no fueron incluidos en sentencia, informa R. Coarasa.