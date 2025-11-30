Fundación Mutua estrena su nuevo espacio online

Analizar importantes momentos de la Historia de España, adentrarse en el proceso creativo de artistas o escritores, o escuchar los consejos de profesionales para mejorar nuestra salud física y mental, son solo una muestra de las más de 400 horas de contenido divulgativo que la Fundación Mutua reúne, en abierto, en Espacio Fundación Mutua (www.espaciofundacionmutua.es). Además, la plataforma de contenidos está también disponible en app para facilitar su acceso desde cualquier parte a través del móvil o tablet.

Espacio Fundación Mutua nació con para reunir en un solo lugar toda la producción audiovisual que la fundación ha ido generando a lo largo de los últimos años. Con las ganas de saber como guía, la plataforma ofrece acceso gratuito a más de 125 vídeos y más de 100 podcasts, organizados por formatos y temáticas, con un diseño intuitivo y accesible para todos los públicos. «Queríamos que todo el contenido que hemos producido a lo largo de los años estuviera al alcance de todos, en un solo lugar, y que sirviera para seguir generando conversación y aprendizaje», explica Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña.

Uno de los grandes atractivos de la plataforma son las conferencias de Historia de España, organizadas desde 2010 junto a la Real Academia de la Historia, y en las que se han desmenuzado números momentos fundamentales de nuestro pasado más o menos reciente: la Guerra Civil, la Transición, la España de los Años 20; España en Asia. Algunas de las más vistas incluyen «La España rota. El inicio de la contienda», sobre la Guerra Civil; o «Blas de Lezo. El valor de medio hombre».

El arte de crear: salud, solidaridad y cultura

La salud y el bienestar también ocupan un lugar destacado del ciclo «El arte de crear», unas entrevistas en profundidad sobre temas de interés. En ellas, expertos como el cardiólogo Valentín Fuster, el oncólogo Javier Cortés o el doctor Mario Alonso Puig ofrecen claves para vivir mejor, prevenir enfermedades y gestionar el estrés.

Pero «El arte de crear» da mucho más de sí que la salud. En otra temporada se centra en la solidaridad para dar voz a entidades como Médicos Sin Fronteras, ACNUR o Cáritas, cuyos reportajes reflexionan sobre el origen del compromiso social y cómo canalizarlo. También incluye entrevistas al presidente de la Fundación Mutua, Ignacio Garralda, y al periodista Pedro Simón, que habla sobre el poder de las historias para generar empatía.

Más recientemente, «El arte de crear» se ha centrado en la educación y sus distintas etapas, así como en la cultura, donde se adentra en el proceso creativo de artistas como Antonio López en pintura, Javier Cercas en literatura o Mario Sandoval en gastronomía. Además, la serie de entrevistas se aproxima a personas menos mediáticas con profesiones tan desconocidas e interesantes como la de agente literario (Palmira Márquez), la de restaurador de obras de arte (Alejandra Martos) o la de académico de la Historia (Feliciano Barrios).

Podcast: conocimiento en formato sonoro

La plataforma también apuesta por el podcast, con producciones como «La atalaya del saber», realizado en colaboración con el Colegio Libre de Eméritos. En cada episodio, catedráticos analizan temas como la crisis de la democracia, el cambio climático, la salud mental, el envejecimiento o el nuevo orden mundial. O el podcast «Conversaciones de papel», un podcast para los lectores en los que pueden encontrar a los autores de las últimas novedades literarias. Realizado junto a «Revista de Libros», en cada episodio un escritor y su crítico hablan del proceso de creación literaria.

En sus episodios, Marta Sanz conversa sobre «Los íntimos. Memoria del pan y las rosas» con la escritora Sabina Urraca, y David Uclés charla de su «La península de las casas vacías» con Elisa Baños.

Una app para seguir creciendo

Con esta iniciativa, la Fundación Mutua Madrileña convierte su Canal Fundación en una plataforma moderna y dinámica, que, además de reunir lo ya producido, impulsa la creación de nuevos formatos y que está accesible tanto desde el navegador como desde la app del mismo nombre. «Nuestro compromiso con la cultura, la salud y la solidaridad se refleja en cada uno de estos contenidos. Queremos seguir generando espacios de reflexión y aprendizaje para todos», afirma su director general.

Espacio Fundación Mutua es, en definitiva, una ventana abierta al conocimiento, al diálogo y a la acción social. Un lugar donde la divulgación se convierte en herramienta de transformación.

El análisis geopolítico

Entre los contenidos de la plataforma están los encuentros para el debate de «El mundo que viene», centrados en el análisis de aspectos relacionados con el cambio de era que vivimos. La Fundación Mutua puso en marcha esta serie de encuentros hace un par de años.

Este mes ha sumado tres nuevas charlas que ya están disponibles en video y podcast en Espacio Fundación y que analizan asuntos de las relaciones internacionales: el futuro de la Unión Europea, las alternativas al conflicto permanente con Rusia y la escalada de tensión entre Estados Unidos y China.