La Guardia Civil recupera 119 piezas arqueológicas de "un valor incalculable" que se escondían en un trastero

Las búsquedas de tesoros no solo ocurren en la ficción. No hablamos de que la fantasía intrépida de Indiana Jones esté a la orden del día, pero sí de que existen personas que persiguen, investigan y capturan obras artísticas robadas, expoliadas o escondidas. Hay quienes tienen en su posesión y de forma ilícita obras de arte de valor incalculable, y no precisamente para disfrutar de las vistas, sino más bien para lucrarse de forma ilegal. Como si fuese hallar una aguja en un pajar, supone un gran desafío el de acabar un comercio ilícito que existe donde menos lo esperamos, y ante el que, afortunadamente, la Guardia Civil acaba de ganar una importante batalla. En Baena (Córdoba) ha sido detenido un matrimonio que se dedicaba a vender obras de arte expoliadas, recuperando 119 piezas arqueológicas «de un valor económico incalculable», aseguran desde la Guardia Civil, y que se escondían en un trastero.

Este descubrimiento se enmarca dentro de la «Operación Plotina», la cual ha concluido con este hallazgo, y que a la vez pertenece a la «Operación Pandora VII», misión internacional liderada por la Guardia Civil y que, con el apoyo de la Europol y la Interpol, lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Con esto, y «tras numerosas entrevistas con fuentes, encuentros con coleccionistas, asistencia a foros especializados en comercios de obras de arte e inspecciones públicas en locales y establecimientos de compraventa de bienes culturales», explican desde el Instituto Armado, se tuvo conocimiento de la existencia de dicho matrimonio, quienes constan de antecedentes policiales: «Realizaban vida normal, sin grandes lujos, actuando a diferentes horas del día al objeto de pasar completamente desapercibidos y poder introducir los bienes históricos en el mercado ilícito», detalla la Guardia Civil. Y, una vez hallaron el trastero con estas obras, pudieron confirmar que el «botín» es de una gran calidad, equiparable a obras que se exponen en el Louvre o en los Museos Capitolinos romanos.

Esculturas, elementos arquitectónicos, cerámicas o monedas antiguas figuraban en dicho trastero y, si bien aún no se ha localizado el lugar arqueológico del que han sido expoliados, sí han sido trasladados al Museo de Córdoba, para su custodia, conservación y peritaje. Entre estos 119 elementos, destaca un busto femenino romano de mármol: «Una pieza única y absolutamente excepcional, de calidad artística similar a las expuestas en los grandes museos. Es un retrato privado del primer tercio del siglo II, siguiendo modelos retratísticos de las princesas imperiales que, por el tipo de peinado, es parecido a los de Salonina Matidia, sobrina de Trajano y madre de Vibia Sabina, esposa de Adriano», explica la Guardia Civil. Asimismo, realzan el hallazgo de «un capitel corintizante tardoantiguo de caliza, perteneciente al siglo VII». Un elemento que, apuntan, responde a una tipología representada en escasos ejemplares, lo que aumenta si cabe su valor. Finalmente, en cuanto al grupo de las monedas, Baena ha destacado la moneda romana republicana de plata, posterior al año 44 a.C., un «denario que coincide en el tipo con emisiones de Bruto, uno de los asesinos de César, destinadas a pagar su ejército en la guerra contra Octavio».

Pandora VII

La "Operación Plotina" está enmarcada, a su vez, en la "Operación Pandora VII", una misión internacional liderada por la Guardia Civil, con el apoyo de la Europol y la Interpol, y que está dirigida a la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Esta operación ha concluido, de esta forma, con 60 personas detenidas, 237 investigadas y 11.049 bienes culturales incautados. De ellos, 1.079 piezas han sido intervenidas por la propia Guardia Civil.