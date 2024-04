Ya hay fecha para el nuevo disco de Billie Eilish, "Hit Me Hard and Soft"

Será, sin duda, uno de los lanzamientos más esperados del año. La estadounidense Billie Eilish ha anunciado el título y la fecha de publicación de su tercer álbum de estudio: se llamará "Hit Me Hard and Soft" y saldrá a la venta el próximo 17 de mayo. La nueve veces ganadora de un Grammy publicó en sus redes sociales que está "nerviosa" y "emocionada" por el anuncio y compartió una fotografía de lo que será la portada de ese material.

En ella se ve a Eilish sumergida en agua, mientras una puerta blanca se abre frente a ella. "Es tan loco estar escribiendo esto ahora mismo estoy nerviosa y emocionada, no estoy haciendo sencillos, quiero darlos todos de una vez", escribió en Instagram la cantautora nacida en Los Ángeles. Eilish también aseguró que tanto ella como su hermano, el productor y compositor Finneas O'Connell, no podían estar "más orgullosos" de su trabajo en este disco.

Anterior a "Hit Me Hard and Soft", Eilish había presentado "Happier Than Ever" en 2021. Gracias a su segundo disco obtuvo ocho nominaciones a los Grammy y un año más tarde obtuvo su primer Óscar por el tema "No Time To Die", de la película homónima ("Sin tiempo para morir") protagonizada por Daniel Craig. No obstante, la cantante de 22 años ha seguido en boga desde entonces y en 2023 volvió a colocarse en la industria cinematográfica gracias al tema "What Was I Made For?" que compuso junto a su hermano para la cintade Greta Gerwig "Barbie".

El tema le valió su segundo Óscar, además de su segundo Globo de Oro, y la hizo merecedora del Grammy a canción del año y a mejor canción escrita para un formato audiovisual en la última edición de esos premios.