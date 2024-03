Billie Eilish se rompe sobre el escenario con "What Was I Made For?", de "Barbie"

Ha sido uno de los momentazos de la noche y el primero con carisma musical. Billie Eilish, la cantante que ya ganó el Oscar con anterioridad con su canción para "No Time To Die", de la saga James Bond, presentó su candidatura en vivo en la ceremonia de la 96ª. Edición de los premios. Así, y con su hermano y co-compositor Finneas O'Connell al piano, Eilish interpretó con suma delicadeza "What Was I Made For?" en la que se pregunta para qué sirve y qué fin cumple, creada para el taquillazo "Barbie", quizá la gran ausente en las grandes categorías de los Premios Oscar.

Visiblemente emocionada, la cantante ganadora de varios Premios Grammy se rompió a llorar sobre el escenario, buscando el apoyo de su hermano y recibiendo una ovación cerrada y apabullante del patio de butacas. De ganar en la ceremonia, Eilish se convertiría en una de las intérpretes más jóvenes de la historia en hacerse con dos Premios Oscar en la misma categoría.