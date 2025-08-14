Ya hay portada y fecha para el nuevo disco de Taylor Swift, con una colaboración especial

Taylor Swift develará su álbum 'The Life of a Showgirl', el duodécimo de su carrera, el 3 de octubre y contará con una colaboración junto a Sabrina Carpenter. "Y, cariño, así es el mundo del espectáculo. Nuevo álbum 'The Life of a Showgirl'. A la venta el 3 de octubre", escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Swift adelantó el lanzamiento de su duodécimo álbum la madrugada del martes, cuando en un avance del podcast 'New Heights', conducido por su novio Travis Kelce y su cuñado Jason Kelce, apareció anunciando únicamente el nombre del nuevo material, informa EFE. Este miércoles, la cantante reveló la portada y la lista de canciones de su nuevo álbum, acompañadas por una serie de fotografías de Mert Alas y Marcus Piggott que marcan el inicio de una "nueva era" en su carrera, con una estética que remite al cabaret europeo clásico de las décadas de 1920 y 1930.

El disco solamente cuenta con la colaboración de Carpenter en el tema que da nombre al disco, y otros nombres de este proyecto son 'Elizabeth Taylor', 'Father Figure' o 'Actually Romantic'. Max Martin, Shellback y Swift son los productores de esta producción que llega tan solo un año después de que la estrella pop lanzara 'The Tortured Poets Department', que contaba con colaboraciones de Post Malone y Florence + The Machine.

Después de que Swift anunciara su próximo disco, Spotify instaló vallas publicitarias en todo el país con el código de una lista de reproducción titulada 'And, baby, that's show business for you'. Seguidores de la cantante, conocidos como 'swifties', han comenzado a especular que las 22 canciones que componen dicha lista esconden sorpresas y pistas sobre lo que se puede esperar de 'The Life of a Showgirl', algo a lo que la autora de 'Blank Space' tiene acostumbrado a su público.