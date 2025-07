Iron Maiden se sube al altar de John Lennon o Paul McCartney: tendrá moneda propia en Reino Unido

Con cinco décadas a sus espaldas, Iron Maiden continúa dejando huella tanto en la historia del heavy metal como en el mundo del coleccionismo. Para conmemorar su 50º aniversario, la banda británica ha sido homenajeada con una moneda oficial acuñada por The Royal Mint, la Casa de la Moneda del Reino Unido.

El diseño de esta pieza especial ha corrido a cargo de Albert 'Akirant' Quirantes, artista habitual en la iconografía del grupo, y presenta en primer plano a Eddie, la mítica mascota de la formación. La imagen, cargada de dinamismo y actitud, se complementa con detalles ocultos que hacen referencia a discos emblemáticos, giras y momentos clave de la banda.

Esta no es la primera vez que Iron Maiden se adentra en el universo numismático. El año pasado se lanzó la moneda Best of Eddie, elaborada por Parthava Coin, que representaba diversas portadas de álbumes como Fear of the Dark, Killers, Powerslave, Senjutsu o The Trooper. En el reverso, como es habitual en emisiones oficiales, figuraba el perfil del rey Carlos III. La moneda está disponible en distintas versiones, con precios que parten desde los 18,50 euros.

Rod Smallwood, representante de la banda, ha declarado: “Tener a Eddie en una moneda oficial del Reino Unido es la continuación perfecta de su increíble viaje. Ya ha aparecido en sellos, cervezas, aviones y ahora en moneda legal.”

La iniciativa coincide con el reciente paso de Iron Maiden por Madrid, donde ofrecieron un concierto memorable ante miles de fans que, en su mayoría, lucían camisetas con la inconfundible figura de Eddie. La banda integrada actualmente por Steve Harris, Bruce Dickinson, Adrian Smith, Janick Gers, Dave Murray y Simon Dawson continúa demostrando que su legado no sólo vive sobre los escenarios, sino también en objetos que ya forman parte del imaginario cultural del Reino Unido.