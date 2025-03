El juego 'Minecraft' recrea al completo la Basílica de San Pedro, en el Vaticano

El Vaticano y Microsoft han presentado el proyecto conjunto 'Peter is here: AI for cultural heritage', que se integrará directamente en el videojuego 'Minecraft Education'. Según revela la cadena Euronews, esta busca dar a conocer los monumentos y las obras de arte del Vaticano a los jóvenes.

el jugador encarna un pequeño avatar y puede pasear por la Basílica de San Pedro, admirar el techo de la Capilla Sixtina o acercarse al dosel de Bernini.

"En concreto, el videojuego es una representación en 3D, o mejor dicho, una reconstrucción en 3D de la Basílica de San Pedro ", resume Allison Matthews, responsable de 'Microsoft Education'.

'Minecraft Education' tiene un historial de publicación de juegos educativos. Matemáticas, ciencias, idiomas... Ninguna disciplina queda fuera. En el ámbito de la historia, el jugador puede pasar su tiempo visitando la ciudad de Florencia o explorando Bagdad durante la era abasí ( siglos VIII-XIII).

Vista general del Vaticano en 'Minecraft' Minecraft Education

En abril de 2024, el videojuego se asoció con la plataforma ucraniana United24, recreando las minas de sal de Soledar ubicadas en el este de Ucrania. Una forma para que la firma estadounidense concientice a los jóvenes sobre las noticias mundiales.