La memoria de los celtíberos

Combate cara a cara

La imagen central de la cerámica refleja el combate singular entre dos formidables oponentes, situados cara a cara y empuñando el uno una espada y el otro una lanza. Uno de ellos luce un curioso tocado rematado en un gallo. No es difícil acordarse, viendo esta imagen, de la importancia de los valores guerreros en la cultura celtibérica, algo que constantemente nos señalan tanto la arqueología como las fuentes escritas por los vencedores romanos. Pero flanqueando a estos campeones, aparecen también enfrentadas una pareja de grifos y una pareja de hipocampos. La señal es clara, no lo olvidemos: nos hallamos en un entorno simbólico. Al igual que ocurre con la cultura ibérica y otras tradiciones históricas del Mediterráneo coetáneas a ella, sospechamos que este tipo de vasos se producían por encargo, probablemente con el fin de ser utilizadas con fines rituales. La arqueología ofrece pocas y a menudo parciales evidencias de las prácticas de culto de los celtíberos, que en buena medida se celebraban en lugares al aire libre, como aquel bosque sagrado que menciona Marcial en las cercanías de Bílbilis (su ciudad natal) o las surgencias y nacimientos de ríos, pero también sabemos de la existencia de santuarios urbanos, como pudo ocurrir en Numancia. Puestos a hacer memoria, conviene también recordar el pasaje de Salustio (Historias II.92) que menciona el papel fundamental de las mujeres celtibéricas en la transmisión oral: «Las madres conmemoraban las hazañas guerreras de sus mayores a los hombres que se aprestaban para la guerra o el saqueo, donde cantaban los valerosos hechos de aquellos». De esta forma, y tal como señalan los expertos en este campo, recipientes cerámicos decorados como este vaso numantino pudieron ser objetos de memoria destinados, junto con los cantos, a perpetuar ese recuerdo. Hoy no sabemos cuál de los dos magníficos oponentes del vaso de los guerreros es el héroe y cuál el rival destinado a engrandecer su memoria. En algún punto, las mujeres de la Celtiberia, transcurridas ya generaciones, perdieron su voz.

Una cuestión de identidad

Hace décadas, se nos decía que los celtíberos eran esas poblaciones prerromanas mixtas situadas en un territorio geográfico intermedio entre las regiones célticas, ubicadas en el interior de la Península, y las dominadas por los iberos, cuyo territorio parece definirse en la franja litoral del Mediterráneo y Andalucía. Atentos a la tradición historiográfica, que solía dar prioridad a los textos clásicos sin atender casi nada a la arqueología, que por entonces se encontraba en sus albores, aceptábamos sin rechistar los parámetros que los autores romanos nos ofrecían. Y luego, claro... nos cuesta mucho desprendernos de ellos (más todavía cuando la arqueología ofrece cinco nuevas preguntas por cada respuesta que obtenemos). En efecto, situamos la Celtiberia histórica fundamentalmente en la región centro-oriental de la Península, entre las tierras altas de la Meseta oriental y el margen derecho del valle medio del Ebro (con expansión a otras limítrofes), y aunque en sentido estricto no podemos hablar de celtíberos hasta que las fuentes clásicas los mencionan así (finales del siglo III a. C.), claramente ese mismo territorio muestra una continuidad cultural desde el siglo VII a. C., de modo que no hubo cambios drásticos que dependieran de migraciones ajenas. No todos los autores grecolatinos los definieron como celtíberos, sino que algunos se refirieron a ellos sencillamente como celtas.