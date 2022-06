Javier Garrido: “El miedo a no triunfar te hace no creer en ti mismo”

Escribir un libro no es tarea fácil. Requiere tiempo, esfuerzo, mantener esa ilusión que te llevó a dar el paso y perder el miedo al qué dirán o a que las personas que lean tus escritos te puedan criticar. Es plasmar un trozo de tu alma en cada página, párrafo u oración que compones. E imaginar, desarrollar y unir historias que pasan por tu cabeza para darle un sentido que un futuro lector pueda disfrutar y sentirse parte de él.

Pero esto solo es una parte de todo el camino que supone una carrera como escritor o escritora. Más allá de ello, hay un escollo que puede impedir despuntar: la publicación. Encontrar editoriales o empresas que apuesten por ti es una suerte que no mucha gente puede tener, y le desplaza hacia el camino de la autopublicación: publicarse sin la intervención de un editor.

Javier Garrido (Viladecans, Barcelona, 1979) lanzó su primera novela –”Mentiras que dan magia”- en diciembre de 2020. Un libro de intriga que “crea un universo mágico”. Sin éxito para encontrar una editorial, dictaminó por autopublicarse, y su obra fue un éxito, y dos años más tarde, consiguió que le reeditaran. Además, será traducida al italiano. En entrevista para LA RAZÓN, el autor explica cómo logró despegar gracias a la autopublicación.

Después de acudir a eventos y presentaciones en Barcelona o Valencia, acudió a la Feria del Libro de Madrid de 2022 tras la popularidad de sus letras. Ahora, a finales de este año será publicada su segunda novela, “Los miedos de Minerva” y está en proceso una peculiar saga que iniciará con su tercer libro, “La saga del psicólogo”.

Pregunta: Estudiaste psicología, trabajaste como psicoterapeuta y su empleo actual está en una consultora informática, ¿qué te llevó a escribir?

Respuesta: Una de las razones que me llevó a escribir fue leer mucho y que también me gusta la escritura. Pero lo que me dio el empujón para escribir fue el hecho de que yo continuamente voy pensando en historias y pensé que estaría bien plasmarlas en libros. Por ejemplo, en este libro, que incluso a mí me sorprendió mientras me la estaba inventando. Me di cuenta de que todas estas historias iban a desaparecer si no se quedaban plasmadas en algún sitio. Y fue así como decidí empezar a escribir.

Realmente no sabía siquiera si acabaría terminando de escribirlas. Pero fue así, y la publiqué. Para resumir, el origen fue el miedo a perder estas historias de mi cabeza.

P: ¿Qué dificultades se ha encontrado desde que quiso publicar su primera novela?

R: La primera dificultad es el desconocimiento. Al final es un mundo en el que es complicado encontrar información práctica de cómo hacerlo, y tienes la sensación de estar dando palos de ciego. Yo tuve la suerte de que mucha gente me ayudó de forma desinteresada, y empecé a indagar sobre la autopublicación. Además, agradezco a la editorial Círculo Rojo, que me ayudó muchísimo.

Así, desde hace un par de años, hay gente que me pide ayuda y sobre cómo publicar, las dificultades que te puedes encontrar y demás… Y yo siempre hago lo posible para apoyarlos. Fue algo que yo noté que faltaba, y es una forma de ayudarnos entre todos.

P: ¿Cuál crees que es la clave para lograr salir adelante con la autopublicación?

R: Yo creo que hoy en día, sobre todo con el tema de la pandemia, cuando mucha gente se lanzó a escribir, hay muchas propuestas, y yo creo que la autopublicación es la opción más práctica y casi necesaria para que todo el mundo tenga una obra. Es como si fuera una carta de presentación del propio escritor.

Con la publicación tradicional, ahora mismo, pienso que es complicado, sobre todo por la situación que hay. Yo, a todo el mundo, recomiendo que se autopublique, que mueva su perfil como escritor y que busque presentarse de esta forma de cara al mundo editorial.

P: Y la constancia, ¿no?

R: Eso es. Yo conozco compañeros escritores que después de diez libros han logrado llegar a una editorial tradicional, mientras que otros, con el primero, ya lo consiguieron. Si quieres introducirse en el mundo del escritor, no busques que llegue el momento a ti, sino que tienes que seguir avanzando. Esto es una carrera de fondo donde el objetivo no es llegar a la meta, sino disfrutar del camino. Yo empecé autopublicándolo, y después lo he reeditado, y todo ese proceso entre la autopublicación y la edición tradicional, para mí, ha sido una maravilla.

Por eso, yo digo que nunca hay que dejar de intentarlo y siempre insistir. Como autor, hay que seguir invirtiendo tiempo y estar continuamente al pie de cañón, y lo importante es disfrutar. Y sí, la constancia es un factor clave, tanto como para conseguir el objetivo como para ganarte la vida como escritor.

P: Mentiras que dan magia, ¿por qué ese título?

R: Me gustan muchísimo los enigmas, y me gusta que haya enigmas ocultos, por decirlo de alguna manera, o cosas que el lector descubra con el tiempo. El título pasa por el tema de las mentiras, que en sí es el motor de toda la historia. Por otra parte, se puede decir que cada lector cero –como le gusta llamarlo- ha escrito “la mitad del libro”, y va añadiendo su parte. Con todo ello, se crea una especie de magia, un universo formado por las ideas de los propios.

Esa sería la parte más visual. Luego, por otro lado, este título toma una gran importancia, un mensaje en clave, el cual se descubre cuando acaba el libro.

P: ¿Cuántas mentiras crees que puede soportar una verdad?

R: Cuando escribí el libro, me di cuenta de la cantidad de mentiras que se dicen y otras que nos podemos creer. Mentiras para hacer daño o remediarlo, para causar o evitar dolor, mentiras piadosas… Es curioso la cantidad de mentiras que hay en nuestro día a día, y la interpretación que les demos puede ser frenada por el amor que nos mueve. Esto es lo que vamos a ver en esta historia. A veces se pueden perdonar incluso más mentiras de las que nos debemos permitir.

P: ¿Crees que existe un límite en el que nosotros, como seres humanos, podemos dejar de soportarlas?

R: Yo creo que nosotros mismos nos autoengañamos con las mentiras y siempre encontramos algo que nos hace mantenerlas. También personas que nos ayuden de alguna forma a seguir creyendo en ellas o un objetivo al que deseamos ir…

Además, si esas mentiras están relacionadas con la gente, con personas en concreto, pues cuanta mayor sea la confianza, el amor y el cariño que se tiene hacia una persona, más nos acaba cegando y nos puede terminar derrumbado. Todo nosotros mismos.

P: Tu obra será traducida al italiano, ¿cómo fue el proceso? ¿Se podrá leer en España?

R: La repercusión y las reseñas tan positivas que ha tenido, así como la difusión en Instagram, ayudó mucho. En esta red social, una agente literaria italiana, contactó conmigo. Me comentó que estaba buscando autores para ampliar su catálogo (españoles, franceses, ingleses…) y les interesaba “Mentiras que dan magia”, porque era una novela de intriga y buscaban eses componente psicológico. Era una novela perfecta para su catálogo. Me hicieron la propuesta para poder llevarlo al mercado italiano. El tema de las reseñas es muy importante para los escritores, porque justamente esa valoración positiva ha hecho que esa agente literaria haya dado con mi novela.

Es un proceso que es largo, que serán alrededor de dos años. Para finales de 2023 o principios de 2024 quieren que esté publicada en Italia. Se podrá comprar allí, y saldrá en físico y en digital. Es un impulso muy importante para mí como escritor, y más para mí como escritor.

P: ¿Qué me puede contar de su segundo libro?

R: “Los miedos de Minerva es un thriller psicológico, al contrario que “Mentiras que dan magia”, que es intriga. Una persona desaparece, y hay dos mujeres que son las últimas que le vieron. Una de ellas es Minerva, una compañera de trabajo que tiene neptofocia -miedo a la noche-, y otra Susanna, su esposa. A lo largo de la historia, se van desarrollando las mentiras o verdades y qué es lo que ha sucedido con estas dos mujeres para acabar de averiguar dónde está esa persona que ha desaparecido.

P: ¿La saga del psicólogo, su tercer trabajo?

R: Comienza con la novela que estoy escribiendo. El protagonista es un psicólogo, con una importante cualidad. No puedo desvelarla, ya lo veréis cuando se publique, claro. Y se centrará en una ficción mucho más científica y realista. Mis conocimientos como psicólogo me han llevado a poder llevar a cabo estas historias.

P: ¿Crees que se pierde mucho talento por el miedo a escribir o ser criticado?

R: Se pierde muchísimo talento porque los miedos son muy continuos. El miedo a no triunfar te hace no creer en ti mismo. La motivación es complicada mantenerla con un cierto nivel durante tanto tiempo, y te crea miedos que te impide avanzar. Depende mucho de la fortaleza y capacidad de motivación que tú tengas, pero varios puntos se pierden con esos miedos.

P: ¿Cómo ve las redes sociales y qué papel cree que juega para un escritor?

R: Es una herramienta muy potente. Un medio al que un escritor, que está empezando, no puede renunciar. Esta opción te abre más puertas, conoces más gente o colaboras con otra gente que puede promocionarte. Aunque haya mucha oferta de escritores en las redes sociales, tú tienes que tener tu perfil propio e identidad propia de escritor. Y sobre todo, disfrutar la plataforma.

P: ¿Es una herramienta necesaria o complementaria?

R: Yo creo que no es imprescindible, porque tú puedes acercarte a un público más local, hacer presentaciones en librerías o centros y no centrarte tanto en redes sociales. Yo conozco gente que lo hace así y ha tenido éxito. Pero sí que es verdad que con estas herramientas llegas a más gente con menos inversión. Por lo tanto, hay que tenerla en cuenta siempre, a día de hoy, de una manera complementaria.