Alessandro Vanoli: "Hablar del mar es una necesidad, estamos destruyéndolo y utilizándolo"

En mayo se publica, de la mano de Ático de los libros, “Historia del mar”, y cuenta, a través de esta gran masa de agua, la historia de los hombres. En este el historiador Alessandro Vanoli nos habla de los inicios de la vida, de peces primitivos, de la imaginación del ser humano con leyendas como “el kraken” e incluso de civilizaciones como los vikingos o los romanos que surcaron sus aguas en busca de nuevos territorios, porque tal y como explica el escritor a LA RAZÓN: “No hay imperios sin mar”.

El italiano, experto en la historia mediterránea y en la presencia islámica medieval en Sicilia y la península Ibérica, asegura que “mirar al mar es un buen medio para ver cómo los hombres han construido las civilizaciones y se han conectado entre ellos”. El autor cree necesario hablar del mar, “considerar el mar como nuestra casa” y para poder verlo como tal, “tenemos la necesidad de conocer su historia y reflexionar sobre el hecho de que nosotros somos una parte fundamental de esta”.

El mar funciona como “puente de conexión”, el autor explica que esto ha dado la posibilidad a los humanos de “ser seres mejores, no sé si más inteligentes, pero básicamente seres culturalmente más complejos”. Aunque este haya hecho a las personas multiculturales, esta conexión “no es siempre positiva” asegura el escritor, “también es guerra”.

Tanto en la actualidad como hace siglos “controlar el mar es la necesidad de cualquier imperio”. Vanoli afirma que, si se dominan los puntos marítimos donde la mercancía tiene que circular, como por ejemplo Las Islas Molucas, El Canal de Suez o El Canal de Panamá, “los puntos donde todos los barcos del mundo tienen que pasar, si los controlas, controlas el mar”. “Si tienes que golpear un país simplemente tienes que poner una crisis en estos puntos fundamentales, como pasa ahora en el Mar Rojo” continúa explicando.

“Todos los puntos estratégicos del mar son puntos peligrosos tanto hoy como en el pasado” dice el historiador, esto se debe a algo que lleva ocurriendo desde hace siglos “en el siglo XVI se utilizaba el mar para importar mercancías desde China hasta Europa”. “Un imperio, un reino… necesita del mar, sin el mar no puedes tomar riquezas. Lo que pasa hoy es casi lo mismo, no hay otra posibilidad para transportar energía, petróleo o mercancías, gracias a los containers, no hay otra posibilidad que no sea el mar”. Es imposible transportar toneladas de mercancía por tierra.

Este fenómeno también se puede ver en algo que ha ocurrido a lo largo de la Historia: las migraciones. Antes ya existían “de pueblos enteros, como por ejemplo las barbáricas”, que “tenían la posibilidad de hacer migraciones pequeñitas”. En la actualidad, ha cambiado, el autor afirma que debido a la tecnología se pueden transportar a muchas más personas en mucho menos tiempo. “En el pasado barcos del siglo XVI tenían la posibilidad de hacer migraciones pequeñitas, pero en aquel momento se empieza a ver una tecnología tan diferente que permite una verdadera migración de pueblos, de muchísimas personas cada vez”. Hoy en día “es una tecnología centrada en la velocidad, barcos pequeños muy veloces que permiten deslocalizar personas desesperadas en una velocidad que nunca habíamos visto en el pasado”.

Si tratamos el tema del ser humano y del mar también tenemos que centrarnos en la sobreexplotación de recursos, a lo que Alessandro Vanoli le da gran importancia: “Hablar del mar hoy es una necesidad para motivaciones ecológicas, estamos destruyéndolo y utilizándolo”.

A su vez, el hombre también se caracteriza por su imaginación que el autor asegura es necesario separarla de la realidad. Debemos distinguir entre “Los Piratas del Caribe”, que admite que “le gustan muchísimo” y los piratas reales, al igual que los vikingos que vemos en series y los que han existido en el pasado. Los piratas “han hecho siempre un trabajo muy feo y muy cruel, son gente que viven matando y robando. Cuando conocemos la historia del mar, hay piratas, no hay un momento en la Historia donde los piratas no trabajen, si hay mercancías hay piratas. Lo vemos en la historia de los griegos, de los romanos, de los pueblos medievales del Mediterráneo, por ejemplo: los vikingos”.

Pero, aunque asegura que “no fueron así como se puede ver en Netflix” esta proyección en la pantalla, siempre que se separe de la historia real, “no es un problema”. “Se lo preguntas a un hombre que quiere contar historias de piratas porque es una parte fundamental de nuestra imaginación, el punto es que sea una buena historia de piratas”.