'¡Hachís!... Salud', Bruguera publica el 16 de octubre la obra póstuma e inédita de Francisco Ibáñez

Hace apenas un año, con motivo de la publicación de 'París, 2024', Núria Ibáñez, hija de Francisco Ibáñez, declaraba en una de sus entrevistas sobre la obra de su padre: "Si dentro de un cajón o armario aparece algo inédito, llegará al público". Con este afán de conservar el legado del autor, desde Bruguera se complacen en compartir con nosotros el lanzamiento de '¡Hachís!... Salud', el primer libro de la nueva colección 'Ibáñez mítico' y que estará disponible en todas las librerías a partir del 16 de octubre de 2025. Una ventana única al proceso creativo del artista que encantará a todos sus seguidores y abrirá una nueva mirada al universo de Ibáñez.

'Ibáñez mítico' es una colección con ambición de publicación anual, que presenta obras de Ibáñez como nunca antes las habíamos visto. Una colección comisariada por Jordi Canyissà, que revisitará obras míticas de Ibáñez con una nueva mirada. Incorporará un aparato crítico y material extra.

Para abrir esta colección, la primera entrega recupera el último material inédito del maestro marcando un hito en la historia del cómic español. Una obra inédita de Francisco Ibáñez: '¡Hachís!...Salud'. Además de la historia íntegra, el libro cuenta con una edición crítica y cuidada al detalle, con textos de Jordi Canyissà. Incorpora material original, guiones escaneados de Francisco Ibáñez, un prólogo y notas que darán todas las claves para entender la obra de Ibáñez con la clarividencia y admiración del experto en cómics y divulgador de 'La Vanguardia'.

Portada Bruguera

Sobre '¡Hachís... Salud!'

En 'Hachís... ¡Salud!', volumen inédito que Bruguera publicará el 16 de octubre, Mortadelo y Filemón reciben el encargo de luchar contra unas redes de distribución de narcotráfico. El Súper dispone de información sobre algunas de las rocambolescas vías usadas por los traficantes, como el suministro a través de falsos cochecitos de bebés o el uso de instrumentos musicales. ¿Conseguirán los mejores agentes de la T.I.A., con la inestimable ayuda de Ofelia, ¿desarticular la banda de malhechores?

El primer volumen de 'Ibáñez mítico' contempla un formato similar al de la colección Magos del Humor (21x29 CM, tapa dura cartoné), y contiene 64 páginas que incluyen la historia inédita y contenido extra. Presenta, además, una sobrecubierta con acabados metalizados y, en el interior, sobre el cartoné, aparece impresa la cubierta original de la obra inédita, tal cual la concibió Ibáñez para su publicación.