Una joven asegura en laSexta Xplica que "No hay una brecha generacional, hay una brecha de clase"

Leticia Vázquez intervino en laSextaXplica para rebatir la idea de que el principal enfrentamiento social oponga a jóvenes y mayores. A su juicio, la verdadera grieta separa a quienes tienen recursos de quienes no, independientemente del año en que hayan nacido. Para ilustrarlo, relató que su progenitor, aun perteneciendo a la generación de los baby boomers, desconoce si su jubilación será suficiente, ya que ha visto como sus compañeros y amigos acceden a pensiones de 100, 200 o 300 euros.

La joven subrayó que convive diariamente con colectivos afectados por mutualidades que apenas garantizan unos ingresos mensuales, una realidad que comparten muchos mayores que nunca han gozado de la opulencia que algunos perfiles describen.

Según su experiencia, estos datos demuestran que la edad no blinda contra la vulnerabilidad económica y que el análisis debe centrarse en la distribución de la riqueza.

La culpa, según Vázquez, no es de los mayores

En su intervención, Leticia cargó contra quienes considera verdaderamente responsables de la situación: empresarios que explotan y administraciones que regulan de forma insuficiente o que ellas mismas precarizan al externalizar servicios. A su entender, culpar a toda una generación desvía la atención de quienes toman decisiones que perpetúan la inseguridad laboral y los salarios bajos.

Además, alertó de que dentro del colectivo juvenil la desigualdad también es evidente. "Muchos jóvenes de clase alta no tienen los mismos problemas que los de clase trabajadora", sentenció, recordando que existen quienes pueden acceder a estudios sin endeudarse o recibir ayuda familiar para emanciparse, mientras que otros se enfrentan a contratos temporales y sueldos que no permiten independizarse.