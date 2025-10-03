Ni toallitas ni paños de microfibra: un truco sencillo para limpiar gafas que ya se ha vuelto viral

Las gafas se han convertido en un elemento clave en la sociedad: no solo corrigen la vista, sino que protegen frente a pantallas y rayos solares e incluso funcionan como signo de identidad personal, profesional o generacional. Además, el alto uso de pantallas provoca que los problemas en los ojos aumenten. El 80 por ciento de los españoles presenta errores refractarios, es decir, problemas de visión. Si bien tan solo un 61 por ciento de ellos usa gafas o lentes de contacto para corregirlos, lo que se relaciona con una "insuficiente" cartera de servicios comunes en salud visual, tal y como se expone en el Libro Blanco de la Salud Visual en España 2025.

El tema de las gafas hay que tratarlo con extremo cuidado ya que un oftalmólogo alerta de que cambiar las gafas de niños sin dilatación puede dañar la vista. También es extremadamente importante limpiar regularmente las gafas es clave para conservar una visión nítida y evitar la fatiga ocular: las huellas, la grasa y el polvo empeoran la transparencia y obligan al ojo a esforzarse.

Además, una higiene adecuada reduce la proliferación de bacterias y residuos que pueden causar irritaciones en párpados y conjuntiva, y ayuda a preservar los tratamientos antirreflectantes y otras capas protectoras, prolongando la vida útil de las lentes y la montura. Para hacerlo de la menor manera, hay un truco compartido por un médico alemán que se ha vuelto muy viral en redes sociales.

Estos dos métodos no son ideales

Todos conocemos formas sencillas de lavar las gafas, pero no siempre son las más eficaces. "Muchos recomiendan usar paños de microfibra.El problema es que varían en calidad", advierte. La calidad de esos paños puede variar mucho y, con el uso continuado, terminan acumulando restos grasos que acaban trasladándose nuevamente a las superficies. Por ello, su propuesta sitúa a esos trapos sólo como una opción para envolver y guardar las monturas dentro del estuche, no como la herramienta principal de higiene.

Otra opción son los líquidos de limpieza, pero pide solo utilizarlos en momentos puntuales: "Solo los recomiendo para exteriores, para salir de una situación difícil". Insiste además en un principio básico de conservación: evitar el frotamiento intenso, y trabajar siempre desde el centro hacia los bordes para no forzar los tratamientos antirreflejos o cualquier capa protectora que pueda llevar la pieza óptica. "No hay que frotar, hay que limpiar", señala.

El truco sencillo para limpiar las gafas y que parezcan nuevas La Razón

Esta es la mejor forma de limpiar las gafas

El truco consiste en aplicar unas gotas del propio limpiador de manos (o un jabón suave) sobre las yemas, generar espuma y masajear con delicadeza las superficies mientras se mantiene un chorro de agua corriente para enjuagar. El último gesto es secar con un pañuelo de papel: un elemento cotidiano que, según el profesional, puede sustituir con eficacia a otros materiales: "Usa el mismo tipo de pañuelo que usas para limpiarte la nariz para limpiar las gafas", aconseja.

El óptico desvela por qué aconseja seguir este proceso: "Siempre funciona y es muy suave con las gafas". Aunque este método eficaz, a veces se llega a una molesta situación: "Notarás que, por mucho que las limpies, siguen quedando manchas en las lentes", narra. Cuando esto ocurre, solo hay una solución: "Acude a tu óptico y pide a los profesionales que limpien tus lentes".