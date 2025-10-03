Tu perro aplaudirá con las orejas: atento al nuevo producto de Lidl con temática Halloween

La cadena de supermercados alemana Lidl ha decidido sumarse a la celebración de Halloween de una forma particular: vistiendo a los perros. La compañía lanzará este mismo viernes una línea de disfraces para mascotas con un precio de 4,99 euros por unidad, una cifra muy competitiva que busca facilitar la participación de los animales en una de las noches más lúdicas del año sin que suponga un gran desembolso para sus dueños.

Con esta iniciativa, el gigante alemán presenta dos modelos muy definidos que capturan el espíritu de la festividad. El primero de ellos es un simpático diseño de calabaza en vivos tonos naranjas, mientras que el segundo ofrece una alternativa más clásica con un estampado de esqueleto sobre un fondo negro. Ambos diseños buscan integrar a los canes en el ambiente familiar de la Noche de Brujas.

De hecho, este movimiento comercial responde a una tendencia social cada vez más arraigada: la de incluir a las mascotas como un miembro de pleno derecho en las celebraciones familiares. Esta visión refleja un cambio en la percepción de los animales de compañía, que ya no son meros observadores, sino protagonistas activos de los festejos.

Claves del diseño: comodidad y sentido práctico

En este sentido, la comodidad del animal ha sido una de las prioridades en la confección de las prendas. Fabricados en 100 % poliéster, los trajes destacan por su ligereza, lo que permite que el perro se mueva con total libertad sin sentirse sobrecargado. Para asegurar un ajuste correcto, la colección está disponible en un rango de tallas que abarca desde la XS hasta la L, cubriendo así una amplia variedad de razas y tamaños.

Asimismo, la funcionalidad se extiende más allá del propio uso. Conscientes de que vestir a un animal puede ser complicado, los disfraces incorporan un sencillo cierre de velcro, que facilita enormemente la tarea de poner y quitar la prenda, evitando estrés innecesario tanto al perro como a su propietario. El mantenimiento posterior también se ha tenido en cuenta, ya que los disfraces son lavables a máquina en un programa delicado a una temperatura máxima de 30 grados.

En definitiva, la empresa alemana se introduce en el mercado de accesorios festivos para mascotas con una propuesta asequible y funcional. Con este lanzamiento, Lidl no solo diversifica su oferta, sino que también refuerza la idea de que la noche más terrorífica del año es una fiesta para disfrutar en familia, incluidos los compañeros de cuatro patas.