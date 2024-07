El imparable fenómeno de la novela romántica

Allí donde esté Alice Kellen (Valencia, 1989) se vislumbra una nube de fans o una cola interminable de lectores que desean su firma. Su éxito se estudia como un fenómeno después de enamorar a millones de fans en todo el mundo con su literatura romántica. Escribe con sencillez y nos presenta sin complejo el amor con toda su amplitud: "La vida – dice en su libro 'La teoría de los archipiélagos'- se mide en besos: los que se quedan esperando y los que se dan y son eternos". Con 362.000 seguidores en su cuenta de Instagram, podría considerarse la Corín Tellado, del siglo XXI, aunque es probable que, por distancia intergeneracional, jamás haya leído a la gran dama de la novela rosa en España. ¿Qué está ocurriendo con la novela romántica para que haya ido abriéndose paso de este modo?

Alice Kellen, escritora larazon

En Estados Unidos se repite este fenómeno. Los libreros han perdido el miedo al romance y lo exponen en lugares bien visibles.También los lectores han superado los prejuicios. Es, con diferencia, el género de ficción más vendido y los datos están transformando tanto la industria editorial como el mercado minorista.

Según un artículo que publica "The New York Times", en los últimos dos años, el país pasó de tener dos librerías dedicadas a la novela romántica -The Ripped Bodice y Love's Sweet Arrow, en Chicago- a una red nacional de más de veinte. Entre ellas: Tropes & Trifles en Minneapolis, Grump and Sunshine en Belfast, Maine, Beauty and the Book en Anchorage, Lovebound Library en Salt Lake City y Blush Bookstore en Wichita, Kansas. Y hay más en camino.

Son librerías regentadas sobre todo por mujeres y dirigidas especialmente a ellas, puesto que son las principales lectoras. Todo ello ha provocado que las ventas de novelas románticas se disparen: de 18 millones de copias impresas vendidas en 2020 a más de 39 millones en 2023, según Circana BookScan.

"Se ha producido un cambio cultural en la forma en que pensamos y hablamos sobre los medios que han sido escritos principalmente por mujeres y dirigidos a ellas", explica en el artículo Becca Title, ex abogada defensora de inmigrantes y propietaria de Meet Cute, una librería romántica en San Diego. "Cada vez hay más gente que se da cuenta de que el romance no solo vende y tiene valor comercial, sino que también tiene valor artístico y de entretenimiento".

Escritores de novelas románticas como Sarah J. Maas , Emily Henry, Colleen Hoover y Rebecca Yarros dominan las listas de los más vendidos. Seis de los diez autores de ficción más vendidos en Estados Unidos en lo que va de año son escritores de novelas románticas. Y los lectores de novelas románticas que antes compraban principalmente libros electrónicos ahora exhiben sus novelas románticas en las estanterías como si fueran trofeos.

María Martínez y Megan Maxwell participaron ayer en el evento organizado por la editorial Planeta Alberto R. Roldán La Razón

En España, aparte de Alice Kellen, tenemos a autoras como Ana Iturgaiz, que cautiva con sus historias, entrañables personajes y el planteamiento del amor como forma de sanar heridas. O Megan Maxwell, con un gran sentido del drama y una extraordinaria habilidad para explorar las relaciones amorosas. Sus más de cinco millones de libros vendidos confirman que es la reina de la novela romántica y erótica.