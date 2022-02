El Madrid de Eva García Sáenz de Urturi y Kraken

Ayer era una de las fechas marcadas en rojo en el calendario de Eva García Sáenz de Urturi. Era día de gala, día de alumbramiento, día de presentación. Pero ya sabemos que, en estos tiempos, los «síntomas compatibles con la Covid» son sospechosos de todo. Y así, con la autora KO, y pese a un primer negativo, la agenda no se alteró. La alfombra se desplegó y los personajes de su novela se dejaron intuir por el Madrid de las Letras, donde Sáenz de Urturi ha situado su nueva apuesta, El libro negro de las horas (Planeta). Puede sonar raro eso de lanzar un libro sin su autora de cuerpo presente, pero son anomalías a las que nos ha malacostumbrado la pandemia y, sobre todo, es mérito del camino recorrido desde que en 2012 publicase La saga de los longevos. Cuatro años después llegaría El silencio de la ciudad blanca y ya la tendríamos montada: la maquinaria de Unai López de Ayala «Kraken», su protagonista, estaba en marcha y ya no habría nadie dispuesto a detenerla. El monstruo caminaba independiente a su «madre» y la trilogía (con Los ritos del agua y Los señores del tiempo) creció hasta hacerse mayor.

Es por eso que El libro negro de las horas no necesita casi presentación y, visto lo visto, ni cicerón que lo catapulte. Es un universo que se mueve solo. Según explica la editora Belén López Celada, «la preventa está a la altura de los más grandes. Sin duda, es el lanzamiento del año junto a los Premios Planeta». Galardón que, por cierto, la autora ya levantó en 2020 con «Aquitania».

La escritora en la Cuesta Moyano FOTO: Pablo Terzagui

Pero no nos vayamos de la trama: Kraken regresa al centro de las preocupaciones de Saénz de Urturi y, aun siendo un libro independiente a la trilogía que ha superado los dos millones de lectores, el nuevo volumen recupera esa intriga de antaño. Dos homicidios en librerías y editoriales de libros antiguos en Vitoria y en Madrid. Dos crímenes similares. Dos víctimas que se conocen. Un autor certero, pero que no da la cara: «Hay cierto sadismo y algo muy personal en destrozarles la cara (...) No quiso lucha, no quiso estar presente». Entre todo eso, una llamada estremecerá a Unai: un secuestro imposible por el que, en una semana, deberá con un libro negro. 40 años después de la muerte de su madre, esta aparece secuestrada y resulta ser una importante falsificadora de libros. Es el inicio del libro en el que «veremos al Kraken más humano, así como su infancia», desconocida hasta ahora, explica desde la distancia del encierro Sáenz de Urturi.

Toca una carrera de vértigo por hacerse con un antiguo libro de las horas que levanta las más bajas pasiones de los bibliófilos. La autora vitoriana, sin dar de lado a su ciudad, siempre presente, traslada esta vez la acción a la capital y al lado más oscuro del coleccionismo de libros antiguos: fraudes, falsificaciones, robos... La librería Miranda, en el corazón de Huertas (calle de Lope de Vega, frente a la tumba de Cervantes), encarna esos lugares «con el encanto de lo usado y lo cuidado». También la Cuesta Moyano. Estanterías con historia que no distan mucho de Atocha, 87, de la Sociedad Cervantina. Otro de los lugares fundamentales de la novela y donde se encuentra la imprenta de Juan de la Cuesta, responsable de la edición del primer «Quijote» en 1605 y donde ayer se pudo ver un Cervantes de carne y hueso que custodiaba su entrada.

La Caja de las Letras es un escenario fundamental de la novela de Sáenz de Urturi FOTO: Pablo Terzagui

Algo más alejada está la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Donde descansan los sueños de los más grandes: Severo Ochoa, Joaquín Sabina, Manuel de Falla, Antoni Tàpies, Joan Margarit... Elemento decisivo en las páginas de «El libro...» por ser uno de los primeros sitios a los se acudirá para dar con pistas que permitan a los personajes ir más allá en su investigación porque resulta que una de las víctimas iba mucho por allí... Y hasta aquí se puede leer.

También se mostrarán los subsuelos de La bodega de los secretos, en la que también se pudo ver a la «inteligente y sibilina» hermana Aquilina. Lugar «acogedor», para Kraken, y un laberinto de 400 años con galerías y cuevas donde los monjes guardaban el vino –después serviría de comercio y de refugio en las guerras que sacudieron la ciudad– y que hoy es un restaurante en el que dejar disfrutar al paladar.