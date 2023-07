Manuel H. Martín: "Matheson usa los monstruos para hablar del ser humano"

Manuel H. Martín es cineasta y el actual director del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Acaba de publicar su primera novela, «Rojo sangre», una historia de vampiros entre el drama y lo fantástico, pero también «de amores que ya no nos pertenecen y debemos dejar marchar», explica Martín, que recomienda la lectura de «Soy leyenda», de Richard Matheson, un clásico en su género vampírico.

−¿Cuándo descubrió este libro?

−Por casualidad, me llegó hace unos 15 años por una colección de terror y me sorprendió mucho porque era un formato del género diferente que usaba el realismo y un punto de vista muy humanista de una historia de vampiros.

−¿Por qué lo elige?

−Porque está escrito a mediados del siglo XX, en plena Guerra Fría, una época que tanto la literatura como el cine tenían muchas historias que son metáforas sobre el miedo al otro, al diferente, y este libro refleja esa época y ese contexto.

−¿Qué destaca de él?

−Es muy entretenido y está contado de forma concisa y diferente. Dentro hay una dialéctica fascinante entre la ciencia –o el progreso– y la bestialidad, una especie de lucha del ser humano por no caer en la oscuridad. Lo releí en la pandemia, cuando muchos acudimos a este tipo de literatura fantástica con tintes apocalípticos, y me pareció una historia fascinante que no ha perdido el pulso, moderna y con un final inesperado.

−¿Es un clásico del género?

−Sí, porque lo analiza sin perder el ritmo ni la narrativa y va más allá del susto o del miedo, reflexiona sobre la monstruosidad y los límites del ser humano. Matheson es uno de los autores que más han influido en esta forma de contar historias con un planteamiento realista –tanto en cine como en literatura– de vampiros, zombis…que han usado los monstruos para hablar de lo más profundo del ser humano.

−¿A quién lo recomendaría?

−A cualquiera, pero sobre todo a quienes piensan que la literatura de vampiros es algo fantástico solamente para los amantes del género, igual que recomiendo otros relatos cortos suyos, porque tiene un enfoque innovador. Creo que es buena literatura, una gran obra, un libro perfecto para el verano, entretenido y con pocas páginas, pero que te deja un buen regusto.