Los Tercios del mar, naipes entre piojos y cerveza verde

España es un país abierto al mar y nuestra historia es rica en su relación con él, especialmente durante uno de sus periodos más apasionantes, el correspondiente a los siglos XVI y XVII cuando nuestro país se extendió territorial y culturalmente por medio mundo. «La posición hegemónica alcanzada por la Monarquía Hispánica y su despliegue auténticamente mundial la obligó a realizar un extraordinario esfuerzo para proteger y mantener sus posesiones, por lo que fue necesario crear un Ejército y una Armada que defendieran sus intereses», explica la profesora Magdalena de Pazzis Pi Corrales, prestigiosa historiadora naval, catedrática de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, que ha publicado «Tercios del mar. Historia de la primera Infantería de Marina española» (La Esfera de los Libros), un muy documentado estudio que aborda la creación e historia de la primera infantería española, de los infantes embarcados en la Real Armada que con Carlos V y Felipe II fueron un instrumento eficaz en defensa de los intereses de la corona en varios continentes, frente a piratas y corsarios y ante algunas potencias europeas enemigas recelosas de su poder. Las tácticas de combate, las complejidad logística, el abastecimiento, las duras condiciones de vida en los barcos, alimentación, asistencia sanitaria, la vida religiosa, la convivencia en los navíos, cómo se afrontaba a bordo la batalla, el éxito y la derrota, o la muerte en la mar son algunos de los aspectos analizados en esta obra. Primero fueron los tercios de tierra y luego los del mar. «Hay una ordenanza de Génova de Carlos I que pone en marcha la creación de los llamados Tercios, el verdadero ejército en el que se reflejarán el resto de ejércitos europeos. Algo más tarde, en 1537 aparecen tropas que van de manera fija defendiendo la flota de Indias y todas aquellas operaciones desarrolladas en mares o ríos, tropas especiales que conviven con los marineros y hacen del barco una verdadera fortaleza flotante –explica de Pazzis–. Estos Tercios específicos del mar son la raíz de la posterior Infantería de Marina, originales y muy particulares de la Monarquía Hispánica, tan temidos como admirados en toda Europa –continúa la autora–. Sufren derrotas, pero también grandes éxitos. Por un lado, son prototipo del guerrero español, valiente y hombre de honor y, por otro, con muy mala prensa sobre su violencia, pero en ese ejército solo el 15% son españoles, los demás son mercenarios suizos, alemanes, italianos y algún inglés y francés al servicio de España, por eso hay que decir ejército hispánico, no español», afirma De Pazzis, que asegura que «hay mucha frivolidad sobre los tercios, aún con luces y sombras. Las rapiñas y tomas de botines no eran exclusivas de ellos, lo hacían todos los ejércitos, era el procedimiento habitual. Hay mucha leyenda, pero estos tercios se mantuvieron durante dos siglos y medio y eso sería por algo».

Salvaguardar las rutas marítimas y los distintos reinos y posesiones integrados en la Monarquía exigía una potente cobertura naval. La defensa de tantos escenarios requería un importante número de barcos de guerra acondicionados, pero organizar una Armada no era tarea fácil, era una empresa bastante costosa. Necesitaba marineros y soldados, abastecimiento, armas, cañones... «Primero el rey nombraba capitán general a un determinado almirante –explica la profesora–. Una vez nombrado se pone en marcha la maquinaria y se decide el número de barcos –150 o 200–, que serán de distinta procedencia. Las tripulaciones no estuvieron compuestas solamente por personas de vocación marinera o militar, se alistaba gente de todo pelaje, ladrones, aventureros, campesinos y hasta condenados por la justicia. Cuando no se conseguía completar la tripulación se recurría a las levas forzosas. En la variada tipología humana del personal embarcado –continúa– es preciso distinguir los hombres de mando (capitán, maestre, piloto...), la gente de cabo (de guerra, soldados y aventureros y de mar, marineros y artilleros) y la de remo, conocida como “chusma”, encargados de remar. Entre ellos los había de tres clases: voluntarios, que negociaban su servicio y sueldo; forzados o condenados por la justicia, los llamados galeotes, es decir, ladrones, blasfemos, desertores, vagabundos, malhechores; y, por último, los esclavos, cautivos turcos y berberiscos».

El embarque era lento, lo que hacía que las vituallas previstas para el mar se consumieran con antelación. La variopinta mezcolanza humana hacía sumamente difícil la convivencia, ya fueran soldados o marineros. Al alojamiento y estrechas condiciones del espacio se unían la falta de higiene, la escasa alimentación y la larga y tediosa espera en el mar. El hacinamiento y el hedor de los fletados durante meses lavados en el mejor de los casos con agua putrefacta resultaba insoportable, además de la compañía de otros «inquilinos»: pulgas, piojos, chinches, cucarachas, ratas y otros roedores. La falta de alimentos frescos se suplía con el elevado consumo de pan y bizcocho elaborado con harina de trigo más o menos entera. Junto a estos ingredientes, el vino, el agua y la cerveza, –una especie de fango verdoso porque se decía que «se mareaba» en el mar–. El resto de la dieta consistía en arroz, habas, garbanzos, tocino, pescado, queso, pasas y otras legumbres.

Luego estaban los largos días en el mar, con mucho tiempo libre antes de entrar en combate. Según la documentación investigada por De Pazzis, «la vida en un barco de guerra era compleja y había que consumir el tiempo y evitar el aburrimiento jugando a los naipes, ajedrez, carreras de animales, dardos, taba o juegos de azar. También pescaban, nadaban, representaban obras de teatro, participaban en ceremonias religiosas y, quienes sabían, leían libros piadosos, clásicos y novelas de caballería, aparte de recibir instrucción sobre las funciones que debían desempeñar en combate». Y apunta: «Resulta curiosa la forma de vivir la religiosidad a bordo, ya que pasaban muchas horas en el mar buscando apoyo y amparo espiritual ante las adversidades, de ahí la frecuente invocación a Dios, la Virgen y los santos y el consiguiente rezo antes de entrar en combate, en medio de una tormenta o en un naufragio. La presencia religiosa en los barcos significaba un consuelo habitual y recurrente. El capitán de infantería se encargaba de que sus soldados confesaran y comulgasen antes de embarcar».