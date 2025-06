María Clara Ospina: "Me gusta jugar con el lector y engañarlo"

La escritora María Clara Ospina (Bogotá, 1949) aterrizaba hace unos días en Madrid con su primer libro de cuentos bajo el brazo. Columnista, novelista, ensayista, poeta y académica de la Academia Colombiana de la Lengua, ha sido ahora cuando ha decidido recopilar en una sola publicación relatos cortos escritos a lo largo de veinte años. Titulado “La bizca y otros relatos cortos” (Sial Pigmalión), el libro será presentado el próximo jueves 5 de junio en LA RAZÓN. El sábado 7 de junio, Ospina firmará ejemplares en la caseta 344 de la Feria del Libro de Madrid. Antes de protagonizar estos eventos, nos recibe para hablar de su nueva aventura literaria.

¿Cómo le ha recibido Madrid?

Madrid es uno de mis amores. He estado muchísimas veces, desde niña. Es una ciudad llena de energía. La Feria del Libro, a la que hemos ido en estos primeros días, está muy bien organizada. La gente lo vive con mucha energía. Contrasta mucho con la Feria de Bogotá, que es muy grande, pero bastante desordenada.

Aquí todo el mundo camina por el lado que debe (ríe). Tienen mucho interés, se acercan a las casetas, todo el mundo va con bolsas. Se nota que la gente va directamente a conocer al escritor y a comprar libros.

En Madrid se vive de maravilla.

María Clara Ospina Sial Pigmalión Sial Pigmalión

El cuento es un género en el que lleva muchos años adentrándose ¿Por qué no se había decidido hasta ahora a recopilar sus relatos?

Llevaba dos años publicando poesía. En 2023, publiqué “Esta raíz sin tierra”, 80 poemas escritos durante la pandemia. En 2024, escribí un libro de historia sobre el movimiento sufragista de Colombia, “La revolución de las sufragistas”, donde seleccioné a las 10 sufragistas más importantes, mujeres que lucharon por el voto en 1954. En ese movimiento participó mi madre como una de las líderes de la derecha. Ella está en el libro, como también está la líder de la izquierda, María Cano.

Cuando lo terminé pensé. “Ahora, ¿qué hago?”. Tenía una novela empezada, pero me iba a demorar uno o dos años en terminarla.

Me puse a revisar mi ordenador y encontré un archivo que se llamaba “Cuentos sin publicar”. Ahí encontré 32 cuentos. Seleccioné 17 y así nació el onceavo libro que publico, pero que es mi primer libro de cuentos.

En un mundo donde cada vez nos come más el tiempo, el cuento es atractivo para el lector. Se requiere menos tiempo para ser abordado. No sé si eso es bueno o malo...

Para mí ha sido una sorpresa el éxito de este libro. A la gente le encanta el cuento por eso, porque ya no tiene tiempo, y un cuento se puede leer con calma. Mis cuentos no son sencillos. Son un reto. Me gusta jugar con el lector y me gusta engañarlo.

Todos están escritos en momentos vitales diferentes. ¿Se puede ver su evolución como escritora en este trabajo?

Muchísimo. Los escribí durante 20 años y todos fueron una manera de contar cosas que yo estaba viviendo. Todo son completamente distintos. No hay un hilo y tienen estilos diferentes porque no soy la misma mujer que fui en otros años.

Solo uno de los cuentos da título al libro: “la bizca”. ¿Por qué escogió ese relato y no otros?

Yo quería que el título fuera “Y tú buscabas el sol”, que es un cuento que evoca a la sabana de Bogotá donde pasé parte de mi niñez. Eso me emocionaba mucho y me parecía muy poético. Pero mi editor me hizo ver que este no era un libro de poesía y me sugirió buscar un título menos poético y más impactante. El título del cuento “La bizca” lo era, al igual que lo es el propio cuento.

Portada del libro "La bizca y otros relatos" Sial Pigmalión Sial Pigmalión

Muy inquietante el personaje de la bizca. Ese cuento incluye muchos de los temas que en este recopilatorio se encuentran. Las virtudes y miserias del ser humano, la violencia, la pobreza, la compasión, y la muerte, que transita en muchos de los cuentos. ¿de qué manera ha marcado su vida la muerte?

A mí me ha tocado la muerte en todos los aspectos. Mi marido fue asesinado y después perdí a mi hijo mayor por un infarto. Yo era la hija menor de una familia de cinco hermanos. Murieron todos. La muerte está en mis cuentos, pero también la resurrección, cómo uno puede sobrevivir a esa muerte.

Es un cuento que tiene también un ritmo trepidante en la prosa. ¿Es inevitable esa agilidad en la manera de narrar cuando se escriben relatos cortos?

Sí. Yo escribo los cuentos muy rápido porque quiero llevar a ellos el contexto de todo lo que estoy pensando y dar un resultado muy ágil, muy concentrado.

El simbolismo tiene una presencia destacada en sus relatos. También hace alarde de una fantasía desbordante. “Amuleto falso”, por ejemplo, te adentra en un mundo delirante propio de la Alicia de Lewis Carroll.

La gente suele encontrar ese cuento difícil de leer, sin embargo, es uno de mis preferidos. Hay muchos cambios en él, conversiones. A mí me fascina y me gustaría que más lectores lo apreciaran porque es totalmente una fantasía que al final esconde un drama real.

Fantasía y realidad se entremezclan constantemente en este libro. Este es un juego muy presente en la literatura hispanoamericana. ¿Cuánta influencia hay del realismo mágico en sus relatos?

Muchísima. Ese cuento que mencionabas, “Amuleto falso”, es totalmente realismo mágico.

¿Qué se va a encontrar el lector que se anime a leer sus cuentos?

Sorpresas, sorpresas y más sorpresas. Nunca se crean lo que ustedes están creyendo porque todo cambia. Nada es lo que parece.

Sé que esto es como preguntar a un padre o una madre que cuál es su hijo favorito. De todos estos cuentos, ¿cuál calificaría como su favorito y por qué?

Es muy difícil (ríe). Me atraen mucho los que incluyen la magia, como ocurre en “Y tú buscabas el sol”, “Bogotá de las gatas” o “Amuleto falso”.