Michael Ignatieff, el teórico del liberalismo, Premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales

Su voz moderada es una de las más escuchadas en un mundo al que no le sobran precisamente los intelectuales y el ruido. Michael Ignatieff (Toronto, 1947) es uno de los pensadores de referencia del liberalismo contemporáneo y en sus obras ha abordado, desde diversos puntos de vista, la sociedad contemporánea y las nociones de libertad, nacionalismo, guerra y hasta consuelo. El canadiense, autor de una veintena de títulos, mayoritariamente ensayísticos, aunque también ha cultivado la ficción, es el nuevo Premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales.

La amplia y variada trayectoria de Michael Ignatieff ha destacado, según los especialistas, por su defensa de los valores y derechos humanos fundamentales y universales. A través de sus libros, artículos y programas de televisión, ha aportado ideas para la superación de las diferencias étnicas y religiosas y la búsqueda de valores comunes dentro del contexto de la globalización, el esclarecimiento de las consecuencias de la revolución tecnológica, el análisis de los conflictos morales frente al relativismo cultural y la oposición a los nacionalismos violentos, entre otros temas. Ignatieff se define a sí mismo como internacionalista y defensor de la legalidad constitucional. Ha sido clave para el consenso internacional en torno a los derechos de los individuos, y no solo de los estados, para apelar a las organizaciones internacionales de seguridad que los defiendan de la violencia

Ignatieff es discípulo del filósofo Isaiah Berlin, una de las grandes figuras del liberalismo, y comenzó su carrera en Londres como comentarista en "The Observer" y presentador de radio y televisión. Una de sus primeras obras destacadas fue "Blood and Belonging: Journeys Into the New Nationalism" (1994), en la que condensaba una serie de trabajos para la BBC británica y se enfrentaba, de forma premonitoria, al nacionalismo, que sigue más vigente que nunca tres décadas después. En aquel mismo año, la segunda novela de Ignatieff, "Scar Tissue", fue seleccionada para el prestigioso premio Man Booker de literatura.

El pensador se ha ocupado en las últimas décadas de la mayor parte de los conflictos bélicos y políticos del mundo. Sobre la Guerra de Kosovo publicó "Virtual War. Kosos and beyond", y tomó partido a favor de la de Irak, aunque posteriormente reconoció su error. En 2006 dio un paso al frente en la política activa, al ser elegido en las elecciones federales canadienses de 2006 para la Cámara de los Comunes como Miembro del Parlamento. Llegó a ser elegido líder del Partido Liberal en 2009 y concurrió a las elecciones federales de 2011, pero obtuvo el peor resultado de la historia del Partido Liberal, por lo que renunció del cargo. De aquella experiencia dolorosa escribió un libro valiente que apareció en España con el título «Fuego y cenizas. Éxito y fracaso en política» (Taurus).

Ignatieff regresó a Europa para ejercer de rector de la Universidad Central Europea en Budapest, fundada por el magnate estadounidense de origen húngaro George Soros, enfrentado al primer ministro húngaro Viktor Orbán, enemigo declarado de la democracia liberal. Su última obra publicada en España es "En busca de consuelo" (Taurus), un libro que, en vez de mirar hacia la sociedad, lo hace hacia la intimidad de los grandes filósofos y artistas y de cómo cada uno de ellos recuperaron las ganas de vivir tras afrontar grandes crisis personales.

Caballero de la Orden de las Palmas Académicas de Francia y miembro de la Orden de Canadá, Michael Ignatieff es doctor honoris causa por trece universidades, como la McGill (Canadá), la de Edimburgo (Escocia) o Maastricht (Países Bajos), por citar algunas. Entre los numerosos premios que ha recibido destacan el Heinemann Prize de la Royal Society of Literature (Reino Unido, 1987), el Orwell Prize (Reino Unido, 2001), el Otis Social Justice Award (EE. UU., 2002), la Medalla del Jubileo de la Reina (Canadá, 2012), el Premio Francisco Cerecedo de Periodismo (España, 2012) y el Dan David Prize (Israel, 2019), entre otros.