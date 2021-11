La maldición de Las Grecas: muere Malicia, refundadora del dúo

Cultura

Carmela y Tina Muñoz-Barrull formaron en 1973 el dúo de flamenco-rock Las Grecas, y alcanzaron el gran éxito gracias a “Te estoy amando locamente”, tema con el que vendieron 500.000 copias, así como con “Si m’a convenzo”. Trabajaron con Manolo Caracol o Lola Flores, así como atrajeron a numerosos compositores y productores de la época. No obstante, a aquellas “niñas que cantaban en griego” -se hablaba así de ellas por su interpretación de la canción “Sagapó”-, la fama no les dio una vida feliz.

Las hermanas culpabilizaron a su representante de la decadencia del dúo, pero nada pudo parar sus trágicos finales: Carmela intentó suicidarse en 1978, mientras que Tina acabó sus días con una vida desastrosa: deambulaba por las calles, adicta al alcohol y a las drogas. Con solo 23 años, le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, la ingresaron en hospitales, entró en la cárcel por un robo en una peluquería y, por una jeringuilla contaminada, contrajo el Sida. Acabó sin familia ni hogar, y murió en 1995, a los 37 años.

Pero este no fue el fin de las Grecas, pues en 2007 la cantante Malicia decidió hacerse con los derechos de “Las Grecas”, logrando resucitar el proyecto junto a una nueva compañera: Nani. Publicaron en 2009 el álbum “Si me dejaras amarte”, del que destacan canciones como “Que te den” o “Me quedo contigo”. A partir de entonces, y hasta 2018 cuando Malicia lanzó su segundo solitario, “P’Alante”, las nuevas Grecas no dejaron de aportar nuevos temas y discos: en 2011 lanzaron “Auténticas”, en 2012 grabaron “Siglo XXI”, así como sorprendieron con su versión de “Mi amor siempre serás tú”, basada en la famosa canción de Whitney Houston.

No obstante, tampoco se podría decir que este dúo refundado haya tenido un final feliz, pues Alicia Robledo Benavente, conocida como Malicia, murió anoche en su casa del distrito de San Blas en Madrid, a los 67 años, según informa “El Mundo”. Aseguran fuentes médicas que la artista había sido sometida a una liposucción (retirada de la grasa de la zona abdominal) hace poco más de una semana, y no padecía de ninguna enfermedad. Tras la autopsia, los médicos han comprobado que la operación era reciente y están estudiando si hay relación entre la cirugía y su fallecimiento.