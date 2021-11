Pablo Guerrero: “Se ha dejado de creer en la música como vehículo de la cultura”

Cultura

No debe haber gran cosa más emocionante que cantarle a una vida, a la propia, a la del esfuerzo, trabajo y dedicación. Qué mejor que salir de escena a través de una celebración, una fiesta donde reunir a artistas y público con el firme objetivo de rendir homenaje a nuestra música. Y, en particular, de ensalzar una figura clave: Pablo Guerrero. El cantante, poeta y compositor, autor de “A cántaros” y otras canciones interpretadas por Joan Manuel Serrat o Luis Eduardo Aute, pasando por Luz Casal, celebra sus 50 años como compositor a través de “Y volvimos a abrazarnos”. Se trata de un álbum de despedida que presentará esta tarde en un concierto en la Sala Galileo Galilei de Madrid, evento que ha agotado las entradas y que “será un recuerdo de las canciones de todas las épocas. En “Y volvimos a abrazarnos” están mis temas más queridos y un resumen de mi forma de entender la música”, explica Guerrero a LA RAZÓN.

Para el artista, más que un homenaje a sí mismo, este proyecto “es una despedida. “Soy poco dado a los auto homenajes y a las auto citas, más bien a las auto desmitificaciones. Tengo algunos problemas a veces de autoestima, lo confieso, y cuando escucho discos antiguos me fijo demasiado en lo que no me gusta de mi voz. Pero siempre me parece encontrar en ella sinceridad y veracidad a raudales”, confiesa. Así, tanto los oyentes del álbum como el público del concierto serán testigo de “un resumen final de mi poética tanto en los textos como en el concepto del disco y la forma de escribir canciones. Resalto la poesía, la aparente y difícil sencillez, la cercanía al que escucha, la voz sin alardes de facultades, el latido humano...”, dice Guerrero.

Pablo Guerrero FOTO: Enrique Cidoncha

En el trabajo de “Y volvimos a abrazarnos”, el poeta ha contado con la participación de músicos pertenecientes a nuevas generaciones: desde Rozalén a Depedro, pasando por David Sancho, Olga Román, Luis Mendo, Juan Ferrari, Javier Álvarez, Cristina Narea o Alicia Sánchez. “Ellos han dado color y amistad a mi proyecto”, asegura, “sin ellos, este álbum no sería como es. Confié a cada músico una canción, como arreglista e intérprete, y tengo la sensación de que me han dado lo mejor de su arte, me siento en deuda con ellos”. Y añade que “me dejo querer y me halaga, la verdad. He podido comprobar en mis conciertos que la gente me aprecia y me respeta, y eso me ha dado fuerza para seguir adelante, pero tampoco olvido que hay a quienes les encanta ponerte en un pedestal, y luego lo derrumban y se ponen ellos”.

De mal, ¿a peor?

Para Guerrero, si algo ha aportado durante estos 50 años al panorama musical, “es independencia con la industria, honestidad, coherencia, sentido de la aventura al hacer discos con riesgo”. Con esto, sí que ve diferencias en la industria provocadas por el paso de los años: “Se ha dejado de creer en la música como vehículo de la cultura”, opina, “todo el mundo quiere pelotazos y éxitos globales. Hacer caja para que quede claro. Quedan algunas independientes que a duras penas pueden resistir, como el flamenco. Los jóvenes se auto editan como única forma de dar salida a sus proyectos. En resumen, se ha evolucionado de mal a peor”.

Con esto, y con la esperanza de que “cada oyente encuentre su sorpresa”, asegura el cantautor que es una despedida con todas sus letras: “No haré más discos”. Sí está planteándose “hacer un concierto en cada Comunidad Autónoma durante el año que viene. Tengo escritos 18 libros de poemas, 5 aún inéditos, y quiero reunirlos en un solo volumen de poesía completa. Después me gustaría volver a Extremadura, a pasear, a hablar con la gente, y a sentarme en un banco a dar de comer a las palomas”, concluye.