20 años después del “Aserejé”: Las Ketchup cantan en la frontera entre Polonia y Bielorrusia

Cultura

La tensión entre Polonia y Bielorrusia no se rebaja, así que, viendo que el conflicto va para largo, el Gobierno de Varsovia ha optado por animar a los suyos, principalmente a los soldados que se encuentran desplazados, con música. Para ello, el Ministerio de Defensa y el canal TVP celebran este fin de semana un concierto para mostrar su apoyo a las tropas que se encuentran en la frontera oriental, donde decenas de miles de migrantes, en su mayoría del Medio Oriente, han estado tratando de cruzar desde Bielorrusia.

Junto a las estrellas nacionales polacas, el evento también contará con artistas extranjeros como las españolas Las Ketchup (recuerden aquel “Aserejé” de 2002) y el cantante alemán Lou Bega, conocido por “Mambo No. 5″. Titulado “Murem za polskim mundurem” (algo así como “Apoyo a los servicios uniformados polacos”), la cita tendrá lugar mañana domingo en una base aérea en la ciudad de Mińsk Mazowiecki, a unos 40 kilómetros al este de Varsovia.

Además de Las Ketchup y Lou Bega, el concierto contará con No Mercy (conocido por “Where Do You Go?”, de 1996), las coreanas Loona, Captain Jack, Jenny Berggren y estrellas locales como Edyta Górniak, Jan Pietrzak, Halina Frąckowiak y Viki Gabor, asegura TVP en un comunicado.

Por el contrario, la oposición no ha visto con buenos ojos la cita debido a la gravedad de los acontecimientos, donde a los fallecidos “in situ” se suman las denuncias hacia los dos gobiernos de “abusar” de los migrantes. “Un concierto cuando la gente muere en la frontera”, tuiteó Maciej Gdula de The Left. “Solo a Jacek Kurski [director TVP] se le ocurre algo así”.

Por su parte, el grupo español se desentiende de polémicas y un representante de las cordobesas asegura que “ellas van allí por trabajo, en ningún momento como apoyo político. De hecho, a ellos lo contactan del departamento de contratación, pero no sabían de la temática, aunque sí que era en una base y que se retransmitía por la tele. Van muchos más artistas, pero no es un concierto como tal, cada uno canta una o dos canciones. No van de gratis, van a trabajar pero no a hacer comentarios políticos ni a apoyar a los militares, ni nada. Las Ketchup no se pronuncian políticamente ni dentro ni fuera de España”, confirmaron a El Español.