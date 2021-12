Antonio José: “No pretendo ser un plato de buen gusto para todos”

Cultura

No ha habido obstáculo que no haya podido sobrepasar. En lugar de apagarse tras un incendio interior, Antonio José ha preferido resurgir de las cenizas, más fuerte que nunca y abriendo sus sentimientos a través de las nuevas canciones que presenta con “Fénix”. Es, asegura, su disco más especial. Nuevo álbum de estudio ya disponible en físico y en digital, y donde incluye colaboraciones internacionales: canta “No fue en vano” con el colombiano Andrés Cepeda y “Olvidarte” junto al dúo venezolano Sanluis, así como arrasó en el lanzamiento de “Lo que hará mi boca”, tema que canta junto a Morat. El artista andaluz ha superado el vértigo de sincerarse, y se reencuentra con sus seguidores de la manera más humana que jamás ha experimentado.

Lanza “Fénix”, ¿de qué cenizas resurge?

En la vida hay momentos en los que uno vive una serie de acontecimientos que le hacen sentirse de una forma más vulnerable. Y eso es necesario para el aprendizaje. Hablo desde el punto personal, no el profesional. Este disco me ha ayudado a resurgir en muchísimas facetas mías que tenía un poco atrancadas, y la verdad que ha sido una vez más la música la que me ha demostrado que siempre está para salvarme.

¿Qué facetas?

Eso entra en lo personal, pero puedo decir que después de una relación sentimental de tanto tiempo uno se siente más vulnerable. Algo que nos pasa a todos como seres humanos. Y este disco está basado en un periodo de mi vida no tan lejano, porque está escrito en estos dos últimos años.

¿Qué le ha ayudado para abrirse sentimentalmente?

El pensar que somos personas y que todos tenemos que pasar por momentos así para darnos cuenta de lo valiosos que somos. Querer contar al mundo lo que he vivido para que la gente que se refugie en mis canciones, pueda sentirse identificado y pueda, de alguna forma, ayudarles a salir de cualquier situación.

¿Esa vulnerabilidad la ha sentido alguna vez en lo profesional?

No, porque la verdad que estoy súper contento de tener el equipo que tengo, de tener a gente que valora mi trabajo, que me escucha, que en estos momentos que ha vivido la cultura han estado ahí. En ningún momento me he sentido solo. Es importante para un artista saber quiénes son las personas que están verdaderamente a tu lado y que te ayudan a convertir tus sueños en realidad.

Siendo una voz joven, ¿cuál diría que es el papel de un artista de su generación?

El de servir de ejemplo, y más viendo como está la música hoy en día, en la que hay tanto registros y cambios. Yo soy una persona, antes que artista, a la que le gusta escribir, servir de ejemplo a mi generación. Estamos en un momento en que la música está muy vulnerable en cuanto a cosas que decir. Hoy en día vemos a niños que escuchan canciones que incluso llegan a insultar a la mujer, y ese no es mi campo. El mío es seguir haciendo honor a algo tan bonito como lo es la música, llegar a mi generación a través de mis canciones y que de alguna manera pueda ayudar a dar voz a muchísima gente que en determinado momento de su vida se sientan apagadas.

¿A qué le gustaría dar voz?

Todo lo que pasa por mi cabeza intento sacarlo. Soy muy directo, no me gusta quedarme con nada, porque acabo sufriendo muchísimo. Soy muy sensible. Y en cuanto a la música intento tenerlo todo muy claro para que cada cosa que pienso o siento lo pueda llevar a una canción.

¿Ha aprendido a expresarse con este disco?

Soy muy introvertido, y este disco me ha hecho abrirme en canal, sin ningún tipo de miedo. Estoy super orgulloso de ello. Es el disco más importante de mi vida, lo tengo claro. Para nada he querido ser egoísta, a veces te intentas meter tanto en tu mundo que no acabas diciendo lo que verdaderamente quieres decir, y la vida está para dejarse llevar.

¿No ha sentido vértigo?

No, porque me gusta mostrarme tal y como soy. Habrá gente a la que le guste lo que hago y a la que no, pero tampoco pretendo ser un plato de buen gusto para todo el mundo. Lo que pretendo es ir por la vida siendo como soy, haciendo honor a la educación que me dieron mis padres y que sean el camino, el trabajo y mi constancia los que digan dónde está mi puerto.

Nunca pierde sus raíces andaluzas en su música.

Porque soy andaluz por los cuatro costados. Llevo a mi Andalucía por bandera y estoy súper orgulloso de serlo, de ser español y de cantar a una lengua, la más hablada del mundo. Soy feliz de hacer honor a mis creencias. Da igual que te guste el rap, el heavy metal o el rock and roll,pero siempre a tu alrededor estás impregnado de flamenco, de lo que es la verdadera esencia de Andalucía. Sobre todo te das cuenta cuando sales fuera. Es el flamenco el que reina. Es algo curioso. Y yo jamás voy a perder mi esencia.