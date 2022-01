Sen Senra: “Mis canciones no son un plan de negocio”

La música de Sen Senra sangra sentimientos dentro de una bañera caliente, como una muerte dulce. Lejos de las sobreactuaciones, el gallego habla de un amor preñado de nostalgia y presenta escenas íntimas y cotidianas como si las narrase un escritor del siglo XIX. Frente al dinero y las drogas que sirven de tema a la música de la calle, su estilo es tan infrecuente que nadie diría que tiene 27 años. «En mi música hay mucho más amor que drogas y ya no hablemos de dinero... Porque eso mismo es lo que hay en mi vida también y para mí hacer canciones no es un plan de negocio ni el producto de un nicho de mercado. Es lo que me hace ser quien soy y es lo que me permite vivir. En todos los sentidos. Así que sé que tengo que ser natural. No tengo otra opción», dice Cristian Senra (Pontevedra, 1995) a solo dos días de enfrentarse, el 13 de enero, a 7.000 personas en el WiZink Center en un simulacro de cierta normalidad, todavía enmascarada, pero más libre que en estos últimos tiempos. «Mi música tiene que ser yo lo más posible», asegura.

Pop de dormitorio

Con «Sensaciones» (Sonido Muchacho), un álbum grabado «en mi cuevita de Vallecas, donde vivía encerrado todo el día haciendo música y volviéndome un poco loco», Senra llamó la atención del panorama por un estilo único: pop urbano mezclado con electrónica y aires de soul contemporáneo que, sin apenas medios, volaba muy alto. Pop de dormitorio en versión española, algo inédito hasta ese momento. El año pasado publicó un EP de siete cortes, «Corazón cromado» (Universal), en el que los medios son mejores: «Sí, tiene más brillo. Yo creo que por eso me vino a la cabeza la imagen de un corazón cromado. El anterior era mi corazón en bruto, abierto, puro y sufrido, y este disco tenía un mejor acabado. Pienso que puedes cromar un corazón por dos razones: por el desuso, para que no se oxide, o simplemente por embellecerlo si lleva mucho desgaste», explica desde una cafetería en Carabanchel, cerca de su nuevo estudio, su «nave de canciones», que comparte con los músicos que forman su banda en directo, la que le acompañará todo este 2022 si lo permiten las autoridades sanitarias.

«Mi música no es un plan de negocio ni un nicho de mercado, sino intuición», asegura Sen Senra

El disco, de nuevo, no obedece a ningún plan comercial: «Es todo pura intuición. A veces, estoy con la guitarra y sale un acorde y pienso en una percusión o bien estoy con el ordenador y de repente algo pasa y me hace viajar y flipar. No sé, siento que me representa. No hay guiones, ni pautas, ni reglas, todo es libertad y sacar lo que siento para afuera. Sin miedo», explica el cantante. En su último trabajo colabora con C. Tangana, con el que guarda algunas similitudes artísticas, aunque el espíritu de Senra es mucho menos canalla: «Si te digo la verdad, me encanta la calle, la necesito. Pero me paso muchísimas horas encerrado haciendo música, probando cosas, escribiendo. Esa es la verdad».

Y tampoco duda en pedir un préstamo bastante improbable, como en «Me valdrá la pena», donde canta que «es más fácil llegar al sol que a tu corazón». «(Ríe) Es que, aunque no te lo creas, Maná son una gran inspiración para mí. Y Juan Luis Guerra, por ejemplo. Muchas cosas... Estaba atascado en esa canción y precisamente me llamó mi hermana y me preguntó si me acordaba del tema. Hablamos de lo bonito que era el verso. Lo probé y cuadró. Así que lo metí como un guiño y un homenaje demasiado conocido como para ser un plagio», bromea.