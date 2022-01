C Tangana cambia las fechas de su gira “debido a la pandemia”

El próximo 29 de enero se habría celebrado en el Bizkaia Arena de Bilbao el primer concierto de “Sin cantar ni afinar tour 22″, la gira de C Tangana, esta vez bajo el nombre de El Madrileño. No obstante, se han producido cambios en el calendario, pues ya no dará el pistoletazo de salida en el País Vasco, así como también se han modificado las fechas de Málaga, Barcelona y Zaragoza. Ahora, el cantante de “Tú me dejaste de querer” comenzará su gira en Málaga, en el Pabellón Martín Carpena, el 19 de febrero, así como en Bilbao tendrá lugar el 9 de abril -en el mismo espacio-, en Barcelona el 23 de abril, en el Palau Sant Jordi, y en Zaragoza el 29 de abril, en el Pabellón Príncipe Felipe.

En cuanto a las otras ciudades y fechas, todo se mantiene igual: cantará en el Coliseum de A Coruña el 26 de febrero, en el Wizink Center de Madrid el 5 de marzo, en Santo Domingo el 12, en Buenos Aires el 18, en Ciudad de México el 20, en Santiago el 23, en Bogotá el 26, en Monterrey el 1 de abril y, por último hasta ahora, en Londres el 3 de septiembre.

Según ha explicado el artista en sus redes sociales, “las entradas previamente adquiridas son válidas para las nuevas fechas”, así como sugiere que toda la información detallada se puede encontrar en @ticketmaster. Por su parte, en el perfil de redes sociales de esta empresa se explica que la gira “se reprograma debido a la situación derivada de la pandemia, a excepción de los conciertos de A Coruña y Madrid”.

De esta manera, C Tangana hará esperar un poco más a aquellos seguidores que arrasaron en la compra de entradas desde que salieron a la venta. Una respuesta más al éxito que el disco de “El madrileño” está obteniendo desde su lanzamiento, haciendo que el cantante sea considerado una de las referencias internacionales de la música urbana, así como uno de los artistas de nuestro país con más proyección fuera de España.

De hecho, el artista ganó en la última edición de los Premios Grammy Latinos 3 galardones, recibiendo el premio a Mejor canción alternativa por “Nominao”, así como el de Mejor canción pop/rock por “Hong Kong”, ambas canciones en colaboración con Jorge Drexler y Andrés Calamaro. También recibió el productor Alizz el de Mejor mezcla por el disco “El Madrileño”.