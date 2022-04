Fallece Mario Martínez, guitarrista y fundador de La Unión

Dejó La Unión en 2015. Después de anunciar que le habían diagnosticado un cáncer de laringe tras su inesperada ausencia en los escenarios durante semanas. “Quería daros las gracias por vuestras muestras de cariño e interés en estos meses en los que he estado ausente. También deciros que recientemente me han detectado un cáncer de laringe del cual estoy ya recibiendo tratamiento y que me tendrá alejado de los escenarios durante un tiempo”, explicó en ese momento Mario Martínez, guitarrista y fundador de la mítica banda liderada por Rafa Sánchez.

La mítica banda se fundó en 1982 FOTO: Archivo Archivo

Casi seis años después de lidiar con esta enfermedad, Mario Martínez ha fallecido, tal y como ha anunciado esta mañana el grupo en sus redes sociales lamentando profundamente la muerte del mítico músico, que formó parte de la banda durante más de 30 años: “Amigos, hoy es un día muy triste para La Unión. Mario Martínez , pieza clave en nuestra historia, participe y creador de grandes momentos y canciones, nos ha dejado después de una larga lucha. Todo mi apoyo y mas sentido pésame a su familia. Vuela alto Mario. DEP”, escribían en Twitter.

Amigos , hoy es un día muy triste para LA UNIÓN. Mario Martínez , pieza clave en nuestra historia , participe y creador de grandes momentos y canciones, nos ha dejado después de una larga lucha. Todo mi apoyo y mas sentido pésame a su familia. Vuela alto Mario. DEP .🖤 pic.twitter.com/VGmzND3SQr — La Unión (@launionnet) April 10, 2022

Durante casi tres décadas, Rafa Sánchez, Luis Bolín y Mario Martínez se mantuvieron fieles a ese sonido que les convirtió en una de las bandas más importantes del panorama musical español de los 80 y 90. Bebiendo además de las tendencias e influencias que las modas iban trazando: reinventándose, fluyendo y disfrutando del eclecticismo de la época en la que les tocaba desarrollarse como músicos.

Pero en 2020, Rafa Sánchez, fundador y rostro principal del grupo, anunciaba la disolución de esta banda clave del pop español que mantenía activa hasta ese momento junto al bajista Luis Bolín, con problemas judiciales mediante y explícitos desacuerdos entre Sánchez y Bolín que sucedieron posteriormente. Desde 1982, año en el que La Unión despegó, Mario Martínez se había consagrado como una de las piezas clave del grupo, llegando a formar parte de la interpretación de temas tan míticos como “Hombre lobo en París” o “Sildavia”.

El éxito comercial de La Unión se ha traducido a lo largo de su trayectoria como grupo en la venta de más de 3 millones de discos, recibiendo en 2006 un doble disco de diamante por su carrera discográfica. Además, han sido disco multiplatino, con más de 200.000 copias, los álbumes “Vivir al Este del Edén”, “Tren de Largo Recorrido”, “Tentación” y “Grandes Éxitos”. “Un día triste aquí en la tierra pero haya donde vayas seguro habrá bromas, risas y un exquisito gusto por la exageración. Te he querido como a un hermano Mario”, ha publicado Sánchez consternado.