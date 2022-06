“Ya no creeré en los humanos”: así es la balada y el nuevo álbum de Johnny Depp

El actor y músico Johnny Depp, publicó este jueves su nuevo álbum, que lleva por título “18″, junto al guitarrista Jeff Beck, justo después de que terminase el mediático juicio por difamación que le enfrentó a su exmujer Amber Heard. Se trata de un disco compuesto por 13 temas, que incluyen versiones de Motown, The Beach Boys, John Lennon, The Velvet Underground, y Killing Joke, entre otros, junto con dos composiciones originales del que fuera protagonista de “Piratas del Caribe”.

Uno de los sencillos compuestos por Johnny Depp se titula “This is a song for Miss Hedy Lamarr” (”Esta es una canción para Miss Hedy Lamarr”), indicó en un comunicado la discográfica Warner Music. Este tema es una balada que habla sobre las dificultades que conllevan el estrellato cinematográfico. Si bien la canción, tal y como dice su título, se dedica a la estrella de Hollywood de los años 40 e inventora austriaca Hedy Lamarr -destacó su lucha por su independencia y contra el control patriarcal de la época-, quizá la letra de la canción sea interpretada según lo que Depp acaba de vivir en el juicio: “No creo, no puedo creer, ya no creeré en los humanos”, canta Depp en el coro, con otra letra quejándose: “Es tan difícil hablar cuando nadie escucha, y todos miran mientras te estremeces de miedo.”

Hedy Lamarr

Por su parte, al principio de la canción, que aparentemente habla sobre Lamarr, dice: “Borrado por el mismo mundo que la convirtió en una estrella/ La luz de su ser, su encanto exótico / fue desgarrado. En las costuras por atreverse a soñar / es tan difícil hablar cuando estás congelado en un grito. Se siente como un sueño, pero es vida y es muerte”.

Depp, que hoy cumple 59 años, y Jeff Beck se encuentran actualmente de gira por Europa. El actor inauguró el martes su perfil en la popular red social TikTok, y logró en las primeras 24 horas acumular más de 7,4 millones de seguidores. En esta red social, lanzó un vídeo que recopila imágenes de sus seguidores apoyándolo durante el juicio que le enfrentó a Amber Heard y una carta de agradecimiento. Tras casi dos meses de juicio, el jurado determinó que Heard deberá pagar 10 millones por daños y otros 5 millones en concepto de multa, aunque la jueza del condado de Fairfax (Virginia, EE.UU.), Penney Azcarate, rebajó esta última cantidad a 350.000 dólares.