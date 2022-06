Falla, Lorca, Granada y el concurso que rescató el cante jondo

Una escena artística irrepetible

Cuando Lorca escuchó a Manuel Torres, un artista gitano y analfabeto de Jerez de la Frontera, le dijo: «No he visto a hombre con más cultura en la sangre que usted». «Eso era aquella época. Desgraciadamente, aquella escena no se vuelve a repetir según está la sociedad ahora», lamenta a este diario José Mercé. ¿Y cómo está? «Convivimos muy poco, estamos deshumanizados. Respecto a mi época, teníamos bastante compañerismo, estábamos siempre juntos, y en ese sentido echo de menos los garitos que teníamos para juntarnos todos los días», añade el artista, que habla del concurso del que ahora se celebra el centenario con gran admiración. «Hubo historias muy bonitas, como la del Tenazas, que era de Morón de la Frontera y, como no tenía cómo desplazarse, fue hasta Granada andando. Eso es muy romántico, fue un aldabonazo grandioso para el mundo del flamenco lo que ocurrió en Granada».