Los implacables Rolling Stones: lanzan disco con nuevas canciones y habrá gira

Los que asistimos el pasado 1 de junio al Wanda Metropolitano de Madrid a ver el concierto de los Rolling Stones, salimos del recinto sabiendo, en el fondo, que ese no iba a ser el último tour de Mick Jagger, Ronnie Wood y Keith Richards. En su gira “Sixty”, los artistas han demostrado más que nunca que la música y la edad no guardan relación alguna, que la pasión por el espectáculo puede ser más fuerte que cualquier arruga, y que tienen bastante merecido el título de leyendas de la música. Ahora, los de “Paint it, black” vuelven a sorprender a su público, pues han anunciado que lanzarán un disco con canciones nuevas y, por supuesto, saldrán en gira para presentarlo. Una noticia que ya insinuó Keith Richards hace unos meses y que ahora se confirma.

Increíble pero cierto: rozando sus componentes los 80 años, ya no es que acaben de hacer una gira alrededor del planeta, sino que tienen casi acabado su trigésimo segundo álbum. Se trata de un disco que han anunciado a través de sesiones de grabación, y que será el primero que contenga canciones nuevas en casi 20 años. “Puedo revelar el plan de los Rolling Stones para lanzar un nuevo disco el próximo verano. Me han dicho que Jagger, Richards y Wood se han reunido en Nueva York durante la última quincena para sesiones de grabación junto con una serie de músicos de sesión de clase mundial, para completar las grabaciones iniciales de su primera producción de material original en 18 años”, confirmó a través de “The Sun” el periodista Simon Boyle. Un equipo entre el que figura Steve Jordan, quien, al igual que en el último tour, sustituyó al fallecido Charlie Watts.

Charlie Watts, Ronnie Wood, Keith Richards y Mick Jagger, en 2012 FOTO: ANDY RAIN EFE

“Tras la muerte de Charlie hubo cierta incertidumbre sobre qué hacer a continuación. Tenían fechas programadas para estados, así que salieron adelante a pesar de la presión. Pero después no estaba claro cómo se vería el futuro. Sin embargo, ahora que han podido reflexionar, todos sienten que lo correcto es seguir haciendo lo que siempre han hecho como banda, hacer música nueva y, con suerte, volver a la carretera para presentársela a sus fans”, explican los informadores del periodista de “The Sun”.

Sin Charlie

De esta manera, se convierte en el primer disco de canciones nuevas de los Stones tras 18 años, desde que lanzaran “Blue & Lonesome”. Si bien en 2021 la banda lanzó una reedición de “Tattoo you”, se trataba de una versión del álbum que lanzaron en 1981, contando con partes adicionales grabadas por Watts antes de su muerte. Según admitió Jagger en 2021, “Charlie dejó algo de trabajo, algunos riffs y cosas así. Sin Charlie va a ser muy difícil, tenemos algunos tracks que obviamente tienen a Charlie, pero si hacemos cosas nuevas, él ya no estará”.

Asegura Boyle que el sentido implacable e incombustible de los Stones se comprueba con que, una vez lancen el nuevo álbum, se embarcarán en una nueva gira por América y Europa. Una noticia que acabará con todo rumor que haya asegurado que la de “Sixty” fue el último tour, así como volverá a lanzar al aire la gran pregunta de si se tratará de la última gira de los de “Start me up”. Una cuestión que, no obstante, se borra de la mente de todo aquel que haya podido recientemente acudir a algún concierto de la banda, dada la fuerza y potencia que emana de la voz de Jagger y de los instrumentos de Richards y Wood.