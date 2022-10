Muere D. H. Peligro, batería de The Dead Kennedys y Red Hot Chili Peppers

Darren Henley, conocido como D. H. Peligro, y batería de los legendarios The Dead Kennedys y Red Hot Chili Peppers, aunque más efímeramente de estos últimos, ha fallecido a los 63 años según ha informado el diario “The Sun”, a consecuencia de un accidente doméstico en el que se golpeó la cabeza al caer en su casa de Los Ángeles.

La banda de hardcore anunció el fallecimiento “por un traumatismo en la cabeza por una caída accidental. Los compromisos que están pendientes se anunciarán en los próximos días. Gracias por sus pensamientos y palabras de consuelo”. Henley reemplazó al baterista original de The Dead Kennedys en 1981 y permaneció con el grupo hasta su disolución en 1986. Luego se unió a la banda de rock Red Hot Chilli Peppers en 1988, reemplazando a Jack Irons.

El músico había formado parte anteriormente en un grupo de comedia llamado Three Little Butt Hairs con el cantante Anthony Kiedis y el bajista Flea. Henley ayudó a escribir algunas de las canciones del cuarto álbum de la banda, “Mother’s Milk”, pero no tocó en su grabación.