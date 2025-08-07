Así ha sido el desgarrador homenaje de Rulo en el Sonorama Ribera a su hijo fallecido

Raúl Gutiérrez, conocido artísticamente como Rulo, volvió a los escenarios el miércoles 6 de agosto en el Festival Sonorama Ribera, en Aranda de Duero, tras dos meses de silencio marcados por una tragedia personal: la muerte de su hijo Andy, de apenas tres años. Su regreso no fue solo musical, sino profundamente simbólico, cargado de emoción y memoria.

La noticia del fallecimiento de Andy se conoció en junio a través de un mensaje publicado por María Amparo, pareja de Rulo y madre del pequeño, quien habló de una “trágica pérdida” sin ofrecer más detalles. Desde entonces, el artista cántabro se mantuvo alejado del foco público, hasta que decidió reaparecer en uno de los festivales más emblemáticos del país.

Durante su actuación, Rulo interpretó algunos de los temas más reconocidos de su repertorio, como “Cabecita loca”, “Por verte sonreír” y “Dentro de una canción”. Sin embargo, el momento más conmovedor llegó cuando dedicó “Heridas de rock n’ roll” a su hijo. Antes de comenzar, compartió con el público que “hace dos meses estaba al otro lado del Atlántico y recibí la peor llamada que alguien puede recibir en su vida”. Con la voz quebrada, alzó la mirada al cielo y levantó el puño, y afirmó “esta canción va para Andy” un gesto que fue recibido con una ovación ensordecedora por parte de los asistentes.

La letra del tema, especialmente el verso “¿Quién canta para ti desde que no estoy?”, resonó con fuerza entre el público, que respondió con respeto y emoción. El concierto se convirtió en un acto de homenaje, donde la música sirvió como vehículo para canalizar el dolor y rendir tributo a la memoria de Andy.

¿Quién es Rulo?

Raúl Gutiérrez, conocido como Rulo, es un cantante, compositor y músico español originario de Reinosa, Cantabria. Fundador de la banda Rulo y la Contrabanda, y exvocalista de La Fuga, ha construido una sólida trayectoria en el rock nacional con letras cargadas de emoción, melancolía y autenticidad. Su estilo combina influencias del pop-rock clásico con una sensibilidad lírica que lo ha convertido en una figura respetada dentro del panorama musical español. A lo largo de su carrera, ha publicado varios discos de estudio, girado por todo el país y colaborado con artistas de renombre, consolidando su lugar como uno de los referentes del rock en español contemporáneo.