¿Qué motivo lleva a Will Smith por Almería?

El festival Dreambeach presentó ayer en el Ayuntamiento de Almería su undécima edición, que se celebrará del 7 al 9 de agosto, con Will Smith como cabeza de cartel, junto a Steve Angello, Nathy Peluso, Subtronics, Steve Aoki y Fatboy Slim, entre otros, en distintos géneros y subgéneros de la música electrónica y actual.

La cita contará con artistas relevantes del panorama nacional e internacional, acompañados de una producción de imagen y sonido que, según ha indicado el Consistorio en una nota, "volverá a convertir a Almería en capital mundial de la electrónica y los ritmos más intensos en sus tres escenarios". Las entradas están a la venta en www.dreambeach.es.

El concejal delegado del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha apuntado que "el año pasado, hay que reconocerlo, fuimos valientes apostando por ser sede de Dreambeach. Existían muchas dudas sobre cómo iba a ser recibido y cómo se destacó en su momento esa primera experiencia fue claramente positiva".

"Almería debe estar satisfecha porque uno de los festivales de música electrónica y actual más importantes de Europa tenga sede en nuestra ciudad. Por eso recibimos esta nueva edición con ilusión, con ganas y con responsabilidad y estoy convencido de que volveremos a celebrar un nuevo éxito, que también genera riqueza y empleo", ha subrayado Cruz.

Por su parte, el director de booking de Dreambeach, Gonçalo Miranda, ha destacado los reclamos del cartel con actuaciones como la de la estrella internacional Will Smith, cabeza de cartel de la edición del presente curso, junto a novedades en la programación diaria del festival.

"Hemos hecho un esfuerzo tremendo para contar con un artista, que también es actor, con más de 80 millones de seguidores y eso ya otorga una repercusión altísima. Además, estamos convencidos de que va a ser la producción más espectacular jamás vista en la historia de Dreambeach", ha señalado Miranda.